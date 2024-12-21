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DLP1810CV/00
Smukły powerbank o dużej mocy
Duża pojemność 10 000 mAh i bezpieczny akumulator litowo-polimerowy. Rozładowany telefon to już nie problem. Szybkie ładowanie USB-C 3 A i podwójne USB-A do ładowania najnowszego urządzenia.
10 000 mAh
Porty ładowania USB A i USB C
Akumulator litowo-polimerowy
Srebrna
Dyskretny wskaźnik zasilania LED pokazuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania.
Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki sieciowej ani samochodowej, możesz przeprowadzić ładowanie baterii urządzenia, korzystając z wygodnego zestawu akumulatorów. Inteligentny zestaw akumulatorów zapewnia zasilanie. Po skorzystaniu z niego można go odłączyć i nadal mieć w pełni naładowane urządzenie.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Jirka2
21/12/2024
Česká republika
Spokojenost
Celkově jsem s touto powerbankou velice spokojeni.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DLP1810CV Power banka USB
Data użycia 2023-12-21
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DLP1810CV Power banka USB
Data użycia 2023-12-21