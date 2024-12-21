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Powerbank USB

DLP1810CV/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Smukły powerbank o dużej mocy

Duża pojemność 10 000 mAh i bezpieczny akumulator litowo-polimerowy. Rozładowany telefon to już nie problem. Szybkie ładowanie USB-C 3 A i podwójne USB-A do ładowania najnowszego urządzenia.

Poznaj wszystkie korzyści

za pomocą przenośnego urządzenia zasilającego

Smukły powerbank o dużej mocy

  • 10 000 mAh

  • Porty ładowania USB A i USB C

  • Akumulator litowo-polimerowy

  • Srebrna

Wskaźnik zasilania LED

Dyskretny wskaźnik zasilania LED pokazuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania.

Sprawdza się wspaniale w lokalizacjach oddalonych od źródeł zasilania

Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki sieciowej ani samochodowej, możesz przeprowadzić ładowanie baterii urządzenia, korzystając z wygodnego zestawu akumulatorów. Inteligentny zestaw akumulatorów zapewnia zasilanie. Po skorzystaniu z niego można go odłączyć i nadal mieć w pełni naładowane urządzenie.

Szybkie ładowanie 5 V/3 A

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

21/12/2024

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Celkově jsem s touto powerbankou velice spokojeni.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DLP1810CV Power banka USB

Data użycia 2023-12-21

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DLP1810CV Power banka USB

Data użycia 2023-12-21

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie