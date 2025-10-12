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DLP1930CW/00
Power bank o dużej mocy
Ładuj urządzenia gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz. Duża pojemność 30 000 mAh na 1 pełne ładowanie. 3 porty USB z USB-A i USB-C. Szybko ładuj urządzenie za pomocą portu USB-C PD 3.0 maks. 20 W lub portu USB-A z wyjściem QC3/0 maks. 18 W.
30000 mAh
Porty ładowania USB A i USB C
QC 3.0 i PD
Biały
Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki sieciowej ani samochodowej, możesz przeprowadzić ładowanie baterii urządzenia, korzystając z wygodnego zestawu akumulatorów. Inteligentny zestaw akumulatorów zapewnia zasilanie. Po skorzystaniu z niego można go odłączyć i nadal mieć w pełni naładowane urządzenie.
To przenośne źródło zasilania zapewnia dodatkowe zasilanie na ponad dwa pełne ładowania w podróży. Zabierz je ze sobą w podróż — nigdy nie wiadomo kiedy przyda się dodatkowe źródło zasilania.
Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem zasilania
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