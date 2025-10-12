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  • Power bank o dużej mocy
  • Power bank o dużej mocy

Powerbank USB

DLP1930CW/00

Power bank o dużej mocy

Ładuj urządzenia gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz. Duża pojemność 30 000 mAh na 1 pełne ładowanie. 3 porty USB z USB-A i USB-C. Szybko ładuj urządzenie za pomocą portu USB-C PD 3.0 maks. 20 W lub portu USB-A z wyjściem QC3/0 maks. 18 W.

Poznaj wszystkie korzyści

za pomocą przenośnego urządzenia zasilającego

Power bank o dużej mocy

  • 30000 mAh

  • Porty ładowania USB A i USB C

  • QC 3.0 i PD

  • Biały

Sprawdza się wspaniale w lokalizacjach oddalonych od źródeł zasilania

Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki sieciowej ani samochodowej, możesz przeprowadzić ładowanie baterii urządzenia, korzystając z wygodnego zestawu akumulatorów. Inteligentny zestaw akumulatorów zapewnia zasilanie. Po skorzystaniu z niego można go odłączyć i nadal mieć w pełni naładowane urządzenie.

Wielokrotne ładowanie urządzeń w podróży

To przenośne źródło zasilania zapewnia dodatkowe zasilanie na ponad dwa pełne ładowania w podróży. Zabierz je ze sobą w podróż — nigdy nie wiadomo kiedy przyda się dodatkowe źródło zasilania.

Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem zasilania

Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem zasilania

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie