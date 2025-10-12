Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
DLP2710/00
Smukły powerbank o dużej mocy
Duża pojemność 10 tys. mAh z bezpiecznym akumulatorem litowo-polimerowym. Już nie musisz się martwić, gdy telefon jest rozładowany. Przewód USB-C zapewnia maksymalną moc ładowania dla powerbanka.
10000 mAh
2 porty ładowania USB
Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem oraz przeciążeniem
2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie
Opinie