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  • Ładowarka bezprzewodowa 3 w 1
  • Ładowarka bezprzewodowa 3 w 1
  • Ładowarka bezprzewodowa 3 w 1
  • Ładowarka bezprzewodowa 3 w 1
  • Ładowarka bezprzewodowa 3 w 1
  • Ładowarka bezprzewodowa 3 w 1

Bezprzewodowa ładowarka Qi

DLP9230NB/00

Ładowarka bezprzewodowa 3 w 1

Bezprzewodowe ładowanie smartfonu, zegarka i słuchawek AirPods jednocześnie za pomocą tego szybkiego urządzenia do ładowania. Maksymalna moc 15 W skraca czas ładowania telefonu komórkowego. 2,5 W i 5 W, aby naładować zegarek i słuchawki AirPods.

Poznaj wszystkie korzyści

Szybkie ładowanie

Ładowarka bezprzewodowa 3 w 1

  • 15 W

  • Szybkie ładowanie

  • Mata Qi do bezprzew. ładowania

Technologia ładowania bezprzewodowego zgodna ze standardem Qi

Qi to technologia bezprzewodowego ładowania stosowana w wielu smartfonach i innych urządzeniach przenośnych. Maty do bezprzewodowego ładowania firmy Philips mają certyfikat Qi, co oznacza, że są zgodne ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi standard Qi. Wystarczy położyć urządzenie na macie, aby naładować je bez wysiłku.

Konstrukcja antypoślizgowa

Konstrukcja antypoślizgowa utrzymuje telefon w żądanej pozycji i chroni go przed wysunięciem się pod wpływem wibracji.

Szybkie ładowanie bezprzewodowe 15 W

Naładuj swój telefon komórkowy za pomocą szybkiego ładowania bezprzewodowego 15 W.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Prędkość ładowania zależy od warunków ładowania, takich jak urządzenie-host i zasilacz sieciowy.