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Powerbank USB

DLP9779TB/00

Smukły powerbank o dużej mocy

Duża pojemność 10 000 mAh z gniazdami wyjściowymi USB-C 20 W i ładowaniem bezprzewodowym 15 W. Nie musisz się już martwić, gdy telefon komórkowy się rozładuje. Umieść telefon komórkowy na pierścieniu magnetycznym, aby uzyskać idealną pozycję do bezprzewodowego ładowania.

Poznaj wszystkie korzyści

z przezroczystą obudową.

Smukły powerbank o dużej mocy

  • 10 000 mAh

  • z bezprzewodowym ładowaniem

  • Port typu C

Bezprzewodowa ładowarka z magnetyczną krawędzią

Bezprzewodowa ładowarka jest wyposażona w magnetyczną krawędź; dla optymalnego ułożenia elementów MagSafe używanych do bezprzewodowego ładowania produktów Apple.

Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przetężeniem

Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przetężeniem

Technologia ładowania bezprzewodowego zgodna ze standardem Qi

Qi to technologia bezprzewodowego ładowania stosowana w wielu smartfonach i innych urządzeniach przenośnych. Maty do bezprzewodowego ładowania firmy Philips mają certyfikat Qi, co oznacza, że są zgodne ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi standard Qi. Wystarczy położyć urządzenie na macie, aby naładować je bez wysiłku.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie