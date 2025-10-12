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DLP9779TB/00
Smukły powerbank o dużej mocy
Duża pojemność 10 000 mAh z gniazdami wyjściowymi USB-C 20 W i ładowaniem bezprzewodowym 15 W. Nie musisz się już martwić, gdy telefon komórkowy się rozładuje. Umieść telefon komórkowy na pierścieniu magnetycznym, aby uzyskać idealną pozycję do bezprzewodowego ładowania.
10 000 mAh
z bezprzewodowym ładowaniem
Port typu C
Bezprzewodowa ładowarka jest wyposażona w magnetyczną krawędź; dla optymalnego ułożenia elementów MagSafe używanych do bezprzewodowego ładowania produktów Apple.
Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przetężeniem
Qi to technologia bezprzewodowego ładowania stosowana w wielu smartfonach i innych urządzeniach przenośnych. Maty do bezprzewodowego ładowania firmy Philips mają certyfikat Qi, co oznacza, że są zgodne ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi standard Qi. Wystarczy położyć urządzenie na macie, aby naładować je bez wysiłku.
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