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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

DS7530/12

Zaprojektowany do działania przenośnego

Niewielki, przenośny głośnik DS7530/12 charakteryzuje się niezwykłą wydajnością. Zaprojektowany z myślą o korzystaniu w podróży, odtwarza dźwięk z telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod z zaskakującą mocą i gwarantuje wygodę dzięki funkcji strumieniowego przesyłania muzyki.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki temu głośnikowi ze stacją dokującą

Zaprojektowany do działania przenośnego

  • do urządzeń iPod/iPhone

  • Zasilanie bateryjne/sieciowe

Technologia wOOx zapewniająca bogate i czyste brzmienie basów bez zniekształceń

Technologia wOOx zapewniająca bogate i czyste brzmienie basów bez zniekształceń

Technologia wOOx to nowy sposób budowy głośników oferujący fantastycznie głębokie basy o olbrzymiej sile dźwięku. Specjalne głośniki są idealnie zgrane z promiennikiem basów wOOx, a precyzyjne dostrojenie głośnika głównego z głośnikami wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście od niskich i średnich do wysokich częstotliwości. Idealnie symetryczna konstrukcja przekładkowa z podwójnym zawieszeniem pozwala na uzyskanie precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni wykorzystać objętość pudła rezonansowego, dzięki czemu basy są głębokie i dynamiczne i można naprawdę poczuć siłę muzyki.

System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności

System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie