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FM02SM140B/00
Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play
Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug & Play. Wewnętrzna pamięć SSD – napęd SATA III 2,5″ zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.
2 TB
Półprzewodnikowy
Bardzo szybki przesył danych, jaki zapewnia dysk półprzewodnikowy (SSD) firmy Philips, to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.
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