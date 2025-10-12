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SSD

FM02SM140B/00

Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug & Play. Wewnętrzna pamięć SSD – napęd SATA III 2,5″ zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.

Poznaj wszystkie korzyści

Szybka wymiana plików

Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

  • 2 TB

  • Półprzewodnikowy

Dysk SSD zapewniający bardzo szybki przesył danych

Bardzo szybki przesył danych, jaki zapewnia dysk półprzewodnikowy (SSD) firmy Philips, to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie