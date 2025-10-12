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FM25SS110B/00
Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play
Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug & Play. Wewnętrzna pamięć SSD - napęd SATA III 2,5" zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.
250 GB
Dysk półprzewodnikowy
Bardzo szybki przesył danych, jaki zapewnia dysk półprzewodnikowy (SSD) firmy Philips, to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.
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