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        SSD

        FM50SM140B/00

        Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

        Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug & Play. Wewnętrzna pamięć SSD – napęd SATA III 2,5″ zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.

        Poznaj wszystkie korzyści

        Szybka wymiana plików

        Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

        • 500 GB

        • Półprzewodnikowy

        Dysk SSD zapewniający bardzo szybki przesył danych

        Bardzo szybki przesył danych, jaki zapewnia dysk półprzewodnikowy (SSD) firmy Philips, to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.

        Specyfikacja techniczna

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        • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
        • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
        • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie