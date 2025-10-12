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Pamięć flash USB

FM51FD175B/00

Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play. Niedroga kolorowa pamięć flash USB Philips SNOW Edition zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.

Poznaj wszystkie korzyści

Szybka wymiana plików

Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

  • 512 GB

  • Motion Edition 3.2

  • USB typu C

Szybkie przesyłanie danych dzięki złączu USB typu C

Bardzo szybki przesył danych to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.

512 GB pamięci do przechowywania dużych plików danych

Pamięć o pojemności 512 GB doskonale nadaje się do wymiany, udostępniania i zapisywania dużych lub licznych plików za pomocą portu USB w komputerze PC lub laptopie.

Modna pamięć USB, kolorowa konstrukcja

Wybierz swój ulubiony kolor: żółty, różowy, purpurowy, zielony, niebieski lub pomarańczowy, a przechowywanie i udostępnianie plików stanie się prawdziwą przyjemnością każdego dnia.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie