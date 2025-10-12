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        Produkcja zakończona

        Pamięć flash USB

        FM64FD170E/00

        Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

        Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play. Niedroga kolorowa pamięć flash USB Philips MOTION Edition zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.

        Poznaj wszystkie korzyści

        Szybka wymiana plików

        Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

        • 64 GB

        • Motion Edition 2.0

        • 3 sztuki w opakowaniu

        Modna, kolorowa konstrukcja

        Wybierz swój ulubiony kolor: różowy, purpurowy, zielony lub niebieski, a przechowywanie i udostępnianie plików stanie się prawdziwą przyjemnością każdego dnia.

        Wskaźnik aktywności sygnalizuje kopiowanie plików

        Wskaźnik LED świeci, gdy napęd jest prawidłowo podłączony i działa poprawnie, natomiast miga podczas kopiowania plików do lub z jego pamięci.

        Modna pamięć USB, kolorowa konstrukcja

        Wybierz swój ulubiony kolor: żółty, różowy, purpurowy, zielony, niebieski lub pomarańczowy, a przechowywanie i udostępnianie plików stanie się prawdziwą przyjemnością każdego dnia.

        Specyfikacja techniczna

        Instrukcje oraz dokumentacja

        Przetłumaczona ulotka reklamowa

        • PDF plik, 157.4 kB
        • 21 July 2026

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        • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
        • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
        • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie