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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
2 razy łagodniejsze działanie
Nowa prostownica Care & Control firmy Philips umożliwia wyprostowanie włosów w delikatniejszy sposób. Prostowanie jest 2 razy łagodniejsze i nie uszkadza włosów dzięki pielęgnacji jonowej i cyfrowemu regulatorowi temperatury.
Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd.
Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.
Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i wytrzymała, dlatego też stanowi jeden z najlepiej nadających się materiałów na płytki w prostownicach. Płytki suną z łatwością po włosach, zapewniając efekt idealnie lśniących włosów.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.2
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
sonjak
13/08/2017
Polska
Najlepsza
Mam prostownicę od ponad roku, używam kilka razy w tygodniu i nie mam z nią żadnych problemów. Ekspresowo się nagrzewa, czytelny wyświetlacz, jonizacja działa super- nawet falowane włosy nie puszą się. Bardzo elegancki design. Powierzchnia nie jest śliska przez co prostownica dobrze utrzymuje się w ręce.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8343/00 Prostownica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8343/00 Prostownica
ireneusz3131
27/12/2013
Polska
BARDZO DOBRA !
Prostownica - każdemu polecam! Spełnia swoje wymagania co do miękkości włosów, a przy tym łatwość urzytkowania potwierdzają zalecenia stawiane przez producenta.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8343/00 Prostownica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8343/00 Prostownica
Verka
01/04/2019
Україна
идеальный для моих волос
Пользуюсь этим выпрямителем с 2012 года. Работает до сих пор исправно, как новый. Есть индикатор температуры,блокировка кнопок и блокировка щипцов.Шнур на шарнире и крутится на 360 градусов.Обработка волос ионами для блеска. Керамические пластины.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся