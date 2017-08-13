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Care & controlProstownica

HP8343/00

4.2

| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt

2 razy łagodniejsze działanie

Nowa prostownica Care & Control firmy Philips umożliwia wyprostowanie włosów w delikatniejszy sposób. Prostowanie jest 2 razy łagodniejsze i nie uszkadza włosów dzięki pielęgnacji jonowej i cyfrowemu regulatorowi temperatury.

Poznaj wszystkie korzyści

Prostownica do włosów z funkcją pielęgnacji jonowej

2 razy łagodniejsze działanie

Temperatura działania 220°C pozwala uzyskać wspaniałe efekty

Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd.

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.

Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i wytrzymała, dlatego też stanowi jeden z najlepiej nadających się materiałów na płytki w prostownicach. Płytki suną z łatwością po włosach, zapewniając efekt idealnie lśniących włosów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
1

13/08/2017

Polska

Polska

Najlepsza

Mam prostownicę od ponad roku, używam kilka razy w tygodniu i nie mam z nią żadnych problemów. Ekspresowo się nagrzewa, czytelny wyświetlacz, jonizacja działa super- nawet falowane włosy nie puszą się. Bardzo elegancki design. Powierzchnia nie jest śliska przez co prostownica dobrze utrzymuje się w ręce.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8343/00 Prostownica

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8343/00 Prostownica

27/12/2013

Polska

Polska

BARDZO DOBRA !

Prostownica - każdemu polecam! Spełnia swoje wymagania co do miękkości włosów, a przy tym łatwość urzytkowania potwierdzają zalecenia stawiane przez producenta.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8343/00 Prostownica

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8343/00 Prostownica

01/04/2019

Україна

Україна

идеальный для моих волос

Пользуюсь этим выпрямителем с 2012 года. Работает до сих пор исправно, как новый. Есть индикатор температуры,блокировка кнопок и блокировка щипцов.Шнур на шарнире и крутится на 360 градусов.Обработка волос ионами для блеска. Керамические пластины.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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