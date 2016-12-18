Trochę czasu minęło, zanim mogłam wystawić opinię lokówki Philips ProCare. Odkąd ją dostałam zbierałam się co dzień do zrobienia loków, ale przy małym dziecku zawsze jest coś do zrobienia. Tak więc dzisiaj znalazłam w końcu czas – a i okazja się znalazła – wyjście z mężem na przyjęcie. Moja mała córeczka została pod opieką babci, a ja przystąpiłam do wypróbowania mojego nowego nabytku. Moje włosy są dosyć niesforne. Ni to proste ni to kręcone. Na co dzień nic z nimi nie robię, ale od „wielkiego dzwonu” zazwyczaj je prostuję. Zawsze chciałam sprawdzić jak wyglądam w lokach. Tym bardziej teraz – kilka tygodni po porodzie marzyłam o jakiejś zmianie, by znowu poczuć się atrakcyjną, gdyż nieprzespane noce i praca przy dziecku odcisnęły na mnie swoje piętno. Pierwsze zdziwienie to że głowica jest pokryta materiałem. Do tej pory się z tym nie spotkałam. Jak się okazało jest to świetny ‘patent” . Powłoka faktycznie zabezpiecza włosy – nawet pomimo dłuższego trzymania moje włosy po zrobieniu loków były w dalszym ciągu miękkie śliskie i nie przesuszone. Bardzo spodobał mi się przycisk, który komunikuje mi kiedy lok jest gotowy. Również instrukcja w której pisze na jakiej temperaturze należy kręcić poszczególne rodzaje włosów jest niezwykle przydatna. Wyświetlacz jest w obecnych czasach w zasadzie standardem. Lokówka jest lekka i wygodna. Jedyne co mogłabym jej zarzucić to to, że trochę brakowało mi jakiegoś ‘zaczepu” na końcówki. Żeby miały ładny kształt a nie wyginały się na boki musiałam poświęcić im więcej uwagi. Jednym słowem, lokówka jest świetna – nie niszczy i nie wysusza włosów. Jest prosta w obsłudze, ma fajny ergonomiczny wygląd. Metamorfozy udało mi się dokonać, gdyż mina mojej małej córeczki była bezcenna – najpierw patrzyła zadziwiona a potem cała buźka roześmiała jej się jak słoneczko. Najlepszą rekomendacją, że się sprawdziła jest również reakcja męża –zachwycony zrobił mi wiele zdjęć. Zdjęcia zamieściłam na portalu społecznościowym – reakcja była ogromnie pozytywna…. Może teraz częściej będę kręcić….loki oczywiście 