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Produkcja zakończona

ProCareLokówka stożkowa

HP8619/00

4.8

| (27) Opinie | 100% poleca ten produkt

Swobodne tworzenie loków i fal z dbałością o zdrowie włosów

Co powiesz na możliwość tworzenia naturalnie wyglądających loków i fal bez ryzyka uszkodzenia włosów i poparzenia skóry podczas stylizacji? Innowacyjna lokówka Philips ProCare zapewnia komfort psychiczny w trakcie układania włosów.

Poznaj wszystkie korzyści

Swobodne tworzenie loków i fal z dbałością o zdrowie włosów

  • Stożkowy wałek (13–25 mm)

  • Miękka, aksamitna powłoka

  • Temperatura od 150 do 200°C

  • Wskaźnik gotowości loków

Delikatna powłoka pozwala uniknąć poparzeń rąk i włosów.

Delikatna powłoka pozwala uniknąć poparzeń rąk i włosów.

Delikatna powłoka wałka umożliwia bezpieczną stylizację bez ryzyka oparzenia. 96% kobiet twierdzi, że delikatna powłoka zapewnia bezpieczeństwo podczas stylizacji i chroni przed ryzykiem oparzenia. Badanie przeprowadzono na grupie 55 kobiet.

Wyjątkowy wskaźnik informuje, kiedy loki są gotowe.

Wyjątkowy wskaźnik informuje, kiedy loki są gotowe.

Wyjątkowy wskaźnik gotowości loków informuje o tym, kiedy loki są gotowe, wydając sygnał dźwiękowy. Ta innowacyjna funkcja pomaga uzyskać piękne loki i fale, zapobiegając przegrzewaniu się włosów. Wystarczy wybrać jeden z trzech czasów układania loków w zależności od typu włosów i nacisnąć przycisk po owinięciu włosów wokół wałka.

Cyfrowa regulacja temperatury pozwala dostosować ustawienie do danego typu włosów.

Cyfrowa regulacja temperatury pozwala dostosować ustawienie do danego typu włosów.

Wbudowany wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem typu włosów umożliwia wybór odpowiedniego czasu układania loków dla danego typu włosów i uniknięcie przegrzewania.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

27

Opinie

100%

poleca ten produkt

2
1

18/12/2016

Polska

Polska

Polecam :)

ProCare Lokówka stożkowa HP8619/00 to mój ulubiony produkt do stylizacji włosów. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób mogę stworzyć ciekawe fryzury w krótkim czasie.Zaletą tej lokówki jest dźwiękowy wskaźnik informujący o tym, że loki są gotowe, a także cyfrowa regulacja temperatury. Dzięki temu nie przegrzejemy włosów i pozostaną zdrowe i piękne na długo.Polecam :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

31/05/2016

Polska

Polska

Idealna lokówka dla każdej pani

Dla mnie najważniejsza cecha delikatna powłoka lokówki chroni przed poparzeniem rąk i włosów.Jestem eko świadoma dlatego kupiłam lokówkę bo ma niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla.Ma też wskaźnik który pokazuje kiedy loki są gotowe.Robi przepiękne loko dzięki stożkowemu wałkowi.Nie wspomnę,że i cena jest na każdą kieszeń.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

17/10/2014

Polska

Polska

Łatwa obsługa i wymarzona fryzura w parę minut !

Oto lokówka dzięki której codzienne wykonywanie fryzury jest dla mnie banalnie proste. Sprzęt sprawdza się fantastycznie, nie niszczy włosów lecz tworzy idealne loki. Nawet osoby dla których zwykle posługiwanie się tego typu wynalazkiem było trudnością, poradzą sobie całkowicie. Duży plus za wygląd i szereg funkcji ułatwiających obsługę :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie