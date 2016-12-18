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Produkcja zakończona
Swobodne tworzenie loków i fal z dbałością o zdrowie włosów
Co powiesz na możliwość tworzenia naturalnie wyglądających loków i fal bez ryzyka uszkodzenia włosów i poparzenia skóry podczas stylizacji? Innowacyjna lokówka Philips ProCare zapewnia komfort psychiczny w trakcie układania włosów.
Stożkowy wałek (13–25 mm)
Miękka, aksamitna powłoka
Temperatura od 150 do 200°C
Wskaźnik gotowości loków
Delikatna powłoka wałka umożliwia bezpieczną stylizację bez ryzyka oparzenia. 96% kobiet twierdzi, że delikatna powłoka zapewnia bezpieczeństwo podczas stylizacji i chroni przed ryzykiem oparzenia. Badanie przeprowadzono na grupie 55 kobiet.
Wyjątkowy wskaźnik gotowości loków informuje o tym, kiedy loki są gotowe, wydając sygnał dźwiękowy. Ta innowacyjna funkcja pomaga uzyskać piękne loki i fale, zapobiegając przegrzewaniu się włosów. Wystarczy wybrać jeden z trzech czasów układania loków w zależności od typu włosów i nacisnąć przycisk po owinięciu włosów wokół wałka.
Wbudowany wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem typu włosów umożliwia wybór odpowiedniego czasu układania loków dla danego typu włosów i uniknięcie przegrzewania.
4.8
z 5
27
Opinie
100%
poleca ten produkt
Iza35
18/12/2016
Polska
Polecam :)
ProCare Lokówka stożkowa HP8619/00 to mój ulubiony produkt do stylizacji włosów. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób mogę stworzyć ciekawe fryzury w krótkim czasie.Zaletą tej lokówki jest dźwiękowy wskaźnik informujący o tym, że loki są gotowe, a także cyfrowa regulacja temperatury. Dzięki temu nie przegrzejemy włosów i pozostaną zdrowe i piękne na długo.Polecam :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
staraeda
31/05/2016
Polska
Idealna lokówka dla każdej pani
Dla mnie najważniejsza cecha delikatna powłoka lokówki chroni przed poparzeniem rąk i włosów.Jestem eko świadoma dlatego kupiłam lokówkę bo ma niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla.Ma też wskaźnik który pokazuje kiedy loki są gotowe.Robi przepiękne loko dzięki stożkowemu wałkowi.Nie wspomnę,że i cena jest na każdą kieszeń.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
angelusia
17/10/2014
Polska
Łatwa obsługa i wymarzona fryzura w parę minut !
Oto lokówka dzięki której codzienne wykonywanie fryzury jest dla mnie banalnie proste. Sprzęt sprawdza się fantastycznie, nie niszczy włosów lecz tworzy idealne loki. Nawet osoby dla których zwykle posługiwanie się tego typu wynalazkiem było trudnością, poradzą sobie całkowicie. Duży plus za wygląd i szereg funkcji ułatwiających obsługę :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa