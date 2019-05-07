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HR1560/80

HR1560/80

4

| (6) Opinie | 83% poleca ten produkt

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Opinie

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4.0

z 5

6

Opinie

83%

poleca ten produkt

2
1

07/05/2019

România

România

Un mixer ff bun

Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

13/07/2018

România

România

Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!

Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

11/03/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Udany zakup

Kupiłem dla mamy. Bardzo sobie chwali. Jedyna wada to troszkę słabe mieszadełka do ciasta.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne

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