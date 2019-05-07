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4.0
z 5
6
Opinie
83%
poleca ten produkt
RoxanaAlyssa
07/05/2019
România
Un mixer ff bun
Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Ele86
13/07/2018
România
Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!
Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Matemistrz
11/03/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Udany zakup
Kupiłem dla mamy. Bardzo sobie chwali. Jedyna wada to troszkę słabe mieszadełka do ciasta.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne