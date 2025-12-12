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LUM11005U92X2/10
11005U92X2
Panuj nad światłem, przeciwstawiaj się ciemności
Przeciwstaw się ciemności dzięki Philips Ultinon Pro9200, szczytowi wydajności oświetlenia LED typu retrofit. Ciesz się mocą najnowocześniejszej technologii LED z jasnością zwiększoną nawet o 400%* dzięki jednej z najbardziej kompaktowych żarówek na rynku.
LED-HL [≈HB3/HB4]
Światło jaśniejsze nawet o 400%
Duża kompatybilność z flotą samochodową
Ekskluzywny styl i bezpieczeństwo
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
Seria Philips Ultinon Pro9200 LED łączy w sobie moc technologii LED z ultrakompaktową obudową, która pasuje do każdego zastosowania oświetleniowego. O 30% mniejszy rozmiar niż w poprzedniej wersji ułatwia montaż nawet w najwęższych reflektorach. Modernizacja jest łatwa i zapewnia zapalonym kierowcom i miłośnikom modyfikacji bezproblemową funkcjonalność.
Kontroluj światło na drodze. Nasze żarówki czołowe Philips Ultinon Pro9200, drobiazgowo zaprojektowane, rozpalają pasję do jazdy oraz zapewniają niezrównaną wydajność i wyjątkową widoczność. Dzięki naszej unikalnej gamie diod LED i skrupulatnemu dopracowaniu produktu jasność jest niezrównana, nawet o 400% większa niż ustawowe minimum dla żarówek halogenowych. Dzięki unikalnemu, optymalnemu spektrum lepiej widać znaki drogowe i drogę. Nasze żarówki umożliwiają bezpieczną jazdę.
Bezpieczna i precyzyjna jazda z żarówkami Philips Ultinon Pro9200. Dzięki precyzyjnemu rozmieszczeniu chipów LED w naszych żarówkach Philips Ultinon Pro9200 światło oświetla właściwy fragment drogi, bez oślepiania nadjeżdżających pojazdów. Nasze żarówki są również wyposażone w innowacyjną technologię Philips SafeBeam, która zapewnia najlepszą użyteczną wiązkę światła i nieoślepiający wzór. Oznacza to optymalną widoczność podczas jazdy.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
AlexDan
12/12/2025
România
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
HB3 led Ultinon 9200
Cele mai bune de pe piață, se potrivesc excelent, fara modificări, fără erori in bord, Hyundai Tucson nx4
Zalety
Formă 1la1cu becurile halogen, lumină puternică
Wady
Prețul mare, la modelul acesta
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro9200 HL 11005U92X2 Performanță auto de neegalat cu LED
Data użycia 2025-06-12
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro9200 HL 11005U92X2 Performanță auto de neegalat cu LED
Data użycia 2025-06-12
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Niezgodne z normami ECE, nie do użytku na drogach publicznych. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów prawnych obowiązujących w swoim kraju.
Seria Philips Ultinon Pro9200 LED jest objęta 2-letnią gwarancją przy zakupie oraz przedłużoną, bezpłatną 3-letnią gwarancją po rejestracji. Odwiedź stronę philips.com/auto-warranty, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej. Gwarancja Philips obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i użytkowanie niekomercyjne.