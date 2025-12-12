ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-LED żarówka samochodowa Ultinon Pro9200
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-LED żarówka samochodowa Ultinon Pro9200
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-LED żarówka samochodowa Ultinon Pro9200
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-LED żarówka samochodowa Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLBezkonkurencyjna wydajność LED w motoryzacji

LUM11005U92X2/10

11005U92X2

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Panuj nad światłem, przeciwstawiaj się ciemności

Przeciwstaw się ciemności dzięki Philips Ultinon Pro9200, szczytowi wydajności oświetlenia LED typu retrofit. Ciesz się mocą najnowocześniejszej technologii LED z jasnością zwiększoną nawet o 400%* dzięki jednej z najbardziej kompaktowych żarówek na rynku.

Poznaj wszystkie korzyści

Bezkonkurencyjna wydajność LED w motoryzacji

Panuj nad światłem, przeciwstawiaj się ciemności

  • LED-HL [≈HB3/HB4]

  • Światło jaśniejsze nawet o 400%

  • Duża kompatybilność z flotą samochodową

  • Ekskluzywny styl i bezpieczeństwo

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 2

Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja zapewniająca dużą kompatybilność z flotą samochodową

Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja zapewniająca dużą kompatybilność z flotą samochodową

Seria Philips Ultinon Pro9200 LED łączy w sobie moc technologii LED z ultrakompaktową obudową, która pasuje do każdego zastosowania oświetleniowego. O 30% mniejszy rozmiar niż w poprzedniej wersji ułatwia montaż nawet w najwęższych reflektorach. Modernizacja jest łatwa i zapewnia zapalonym kierowcom i miłośnikom modyfikacji bezproblemową funkcjonalność.

Skoncentrowana moc — nawet o 400% jaśniejsze światło

Skoncentrowana moc — nawet o 400% jaśniejsze światło

Kontroluj światło na drodze. Nasze żarówki czołowe Philips Ultinon Pro9200, drobiazgowo zaprojektowane, rozpalają pasję do jazdy oraz zapewniają niezrównaną wydajność i wyjątkową widoczność. Dzięki naszej unikalnej gamie diod LED i skrupulatnemu dopracowaniu produktu jasność jest niezrównana, nawet o 400% większa niż ustawowe minimum dla żarówek halogenowych. Dzięki unikalnemu, optymalnemu spektrum lepiej widać znaki drogowe i drogę. Nasze żarówki umożliwiają bezpieczną jazdę.

Skieruj światło tam, gdzie jest potrzebne

Skieruj światło tam, gdzie jest potrzebne

Bezpieczna i precyzyjna jazda z żarówkami Philips Ultinon Pro9200. Dzięki precyzyjnemu rozmieszczeniu chipów LED w naszych żarówkach Philips Ultinon Pro9200 światło oświetla właściwy fragment drogi, bez oślepiania nadjeżdżających pojazdów. Nasze żarówki są również wyposażone w innowacyjną technologię Philips SafeBeam, która zapewnia najlepszą użyteczną wiązkę światła i nieoślepiający wzór. Oznacza to optymalną widoczność podczas jazdy.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

12/12/2025

România

România

Zweryfikowany kupujący

HB3 led Ultinon 9200

Cele mai bune de pe piață, se potrivesc excelent, fara modificări, fără erori in bord, Hyundai Tucson nx4

Zalety

Formă 1la1cu becurile halogen, lumină puternică

Wady

Prețul mare, la modelul acesta

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro9200 HL 11005U92X2 Performanță auto de neegalat cu LED

Data użycia 2025-06-12

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro9200 HL 11005U92X2 Performanță auto de neegalat cu LED

Data użycia 2025-06-12

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. Niezgodne z normami ECE, nie do użytku na drogach publicznych. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów prawnych obowiązujących w swoim kraju.

  3. Seria Philips Ultinon Pro9200 LED jest objęta 2-letnią gwarancją przy zakupie oraz przedłużoną, bezpłatną 3-letnią gwarancją po rejestracji. Odwiedź stronę philips.com/auto-warranty, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej. Gwarancja Philips obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i użytkowanie niekomercyjne.