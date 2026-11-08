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LUM11020X2/10
11020X2
LUM11020X2
Idealne dopasowanie i łatwa instalacja
Aby bezpiecznie zainstalować żarówki czołowe LED w pojeździe, mogą być potrzebne adaptery do konkretnego modelu. Pierścienie adaptera Philips zapewniają, że nasze żarówki LED Philips H7 są stabilnie zamocowane w pojazdach, które ich potrzebują.
Pierścienie adaptacyjne typu X
Opakowanie: 2 pierścienie adaptacyjne
Do HL [≈H7], H7-LED
Dotyczy pojazdów 12 V
Żarówki Philips HL [H7], H7 LED* są odpowiednie dla większości modeli pojazdów, ale niektóre mogą wymagać pierścieni adaptacyjnych, aby zapewnić bezpieczną instalację. Aby dowiedzieć się, czy potrzebne są dodatkowe pierścienie adaptacyjne, by wymienić żarówki halogenowe na żarówek LED, zapoznaj się z listą kompatybilności od Philips**.
Pierścienie adaptacyjne Philips LED są łatwe w montażu i gwarantują idealne dopasowanie i bezpieczne mocowanie żarówek H7 LED do reflektorów samochodowych, jeśli jest to wymagane. Więcej informacji na temat instalacji pierścieni adaptera można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Philips***.
Pierścienie adaptacyjne Philips LED są wykonane z trwałych materiałów i są odporne na obciążenia fizyczne i termiczne związane z użytkowaniem w samochodzie. Zostały przetestowane w najtrudniejszych warunkach, dzięki czemu możesz cieszyć się wyjątkową wydajnością naszych żarówek HL [H7], H7 LED* Philips przez lata.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
Opinie
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
Dostępne na stronie philips.com/LEDcompatibility-check. Należy pamiętać, że homologacja drogowa serii Philips Ultinon Pro6000 jest ważna tylko wtedy, gdy jest zamontowana z oryginalnymi akcesoriami Philips, tam gdzie jest to wymagane. Więcej informacji na stronie Philips.com/roadlegalLED
Więcej informacji można znaleźć na stronie Philips.com/AutomotiveSupport