Znajdź odpowiedni pierścień mocujący do swojego pojazdu

Żarówki Philips HL [H7], H7 LED* są odpowiednie dla większości modeli pojazdów, ale niektóre mogą wymagać pierścieni adaptacyjnych, aby zapewnić bezpieczną instalację. Aby dowiedzieć się, czy potrzebne są dodatkowe pierścienie adaptacyjne, by wymienić żarówki halogenowe na żarówek LED, zapoznaj się z listą kompatybilności od Philips**.