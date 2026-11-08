ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie produktu alternatywnego EMEA 11020X2 Pierścień adaptacyjny Philips typu X
  • Zdjęcie produktu alternatywnego EMEA 11020X2 Pierścień adaptacyjny Philips typu X
  • Zdjęcie produktu alternatywnego EMEA 11020X2 Pierścień adaptacyjny Philips typu X
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie produktu alternatywnego EMEA 11020X2 Pierścień adaptacyjny Philips typu X
  • Zdjęcie produktu alternatywnego EMEA 11020X2 Pierścień adaptacyjny Philips typu X
  • Zdjęcie produktu alternatywnego EMEA 11020X2 Pierścień adaptacyjny Philips typu X

Accessories for LED upgradePierścienie adaptacyjne typu X

LUM11020X2/10

11020X2

LUM11020X2

Idealne dopasowanie i łatwa instalacja

Aby bezpiecznie zainstalować żarówki czołowe LED w pojeździe, mogą być potrzebne adaptery do konkretnego modelu. Pierścienie adaptera Philips zapewniają, że nasze żarówki LED Philips H7 są stabilnie zamocowane w pojazdach, które ich potrzebują.

Poznaj wszystkie korzyści

Łatwa instalacja HL [≈H7], H7-LED

Idealne dopasowanie i łatwa instalacja

  • Pierścienie adaptacyjne typu X

  • Opakowanie: 2 pierścienie adaptacyjne

  • Do HL [≈H7], H7-LED

  • Dotyczy pojazdów 12 V

Znajdź odpowiedni pierścień mocujący do swojego pojazdu

Żarówki Philips HL [H7], H7 LED* są odpowiednie dla większości modeli pojazdów, ale niektóre mogą wymagać pierścieni adaptacyjnych, aby zapewnić bezpieczną instalację. Aby dowiedzieć się, czy potrzebne są dodatkowe pierścienie adaptacyjne, by wymienić żarówki halogenowe na żarówek LED, zapoznaj się z listą kompatybilności od Philips**.

Bardzo łatwa instalacja

Pierścienie adaptacyjne Philips LED są łatwe w montażu i gwarantują idealne dopasowanie i bezpieczne mocowanie żarówek H7 LED do reflektorów samochodowych, jeśli jest to wymagane. Więcej informacji na temat instalacji pierścieni adaptera można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Philips***.

Wytrzymały materiał zapewniający długotrwałą wydajność

Pierścienie adaptacyjne Philips LED są wykonane z trwałych materiałów i są odporne na obciążenia fizyczne i termiczne związane z użytkowaniem w samochodzie. Zostały przetestowane w najtrudniejszych warunkach, dzięki czemu możesz cieszyć się wyjątkową wydajnością naszych żarówek HL [H7], H7 LED* Philips przez lata.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

  2. Dostępne na stronie philips.com/LEDcompatibility-check. Należy pamiętać, że homologacja drogowa serii Philips Ultinon Pro6000 jest ważna tylko wtedy, gdy jest zamontowana z oryginalnymi akcesoriami Philips, tam gdzie jest to wymagane. Więcej informacji na stronie Philips.com/roadlegalLED

  3. Więcej informacji można znaleźć na stronie Philips.com/AutomotiveSupport