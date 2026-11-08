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  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie produktu alternatywnego EMEA 11022X2 Pierścień mocujący Philips typu V
  • Zdjęcie produktu alternatywnego EMEA 11022X2 Pierścień mocujący Philips typu V

Accessories for LED upgradePierścienie mocujące typu V

LUM11022X2/10

11022X2

LUM11022X2

Idealne dopasowanie i łatwa instalacja

Aby bezpiecznie zainstalować żarówki czołowe LED w pojeździe, mogą być potrzebne adaptery do konkretnego modelu. Pierścienie adaptera Philips zapewniają, że nasze żarówki LED Philips H7 są stabilnie zamocowane w pojazdach, które ich potrzebują.

Poznaj wszystkie korzyści

Łatwa instalacja HL [≈H7], H7-LED

Idealne dopasowanie i łatwa instalacja

  • Pierścienie adaptacyjne typu V

  • Opakowanie: 2 pierścienie mocujące

  • Do HL [≈H7], H7-LED

  • Dotyczy motocykli 12 V

Znajdź odpowiedni pierścień mocujący do swojego pojazdu

Żarówki Philips HL [H7], H7 LED* są odpowiednie dla większości modeli pojazdów, ale niektóre mogą wymagać pierścieni adaptacyjnch, aby zapewnić bezpieczną instalację. Aby dowiedzieć się, czy potrzebne są dodatkowe pierścienie adaptacyjne, aby wymienić żarówki halogenowe w motocyklu na żarówki LED, zapoznaj się z listą kompatybilności Philips**.

Bardzo łatwa instalacja

Pierścienie adaptacyjne Philips LED są łatwe w montażu i gwarantują idealne dopasowanie i bezpieczne mocowanie żarówek H7 LED do reflektorów samochodowych. Więcej informacji na temat instalacji pierścieni adaptacyjnych można znaleźć w sekcji instrukcji obsługi na stronie pomocy technicznej Philips***.

Wytrzymały materiał zapewniający długotrwałą wydajność

Pierścienie adaptacyjne Philips LED są wykonane z trwałych materiałów i są odporne na obciążenia fizyczne i termiczne związane z użytkowaniem w samochodach. Zostały przetestowane w najtrudniejszych warunkach, dzięki czemu możesz cieszyć się wyjątkową wydajnością naszych żarówek HL [H7], H7 Philips LED* przez lata.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

  2. Dostępne na stronie philips.com/LEDcompatibility-check. Należy pamiętać, że homologacja drogowa serii Philips Ultinon Pro6000 jest ważna tylko wtedy, gdy jest zamontowana z oryginalnymi akcesoriami Philips, tam gdzie jest to wymagane. Więcej informacji na stronie Philips.com/roadlegalLED

  3. Więcej informacji można znaleźć na stronie Philips.com/AutomotiveSupport