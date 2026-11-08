Znajdź odpowiedni pierścień mocujący do swojego pojazdu

Żarówki Philips HL [H7], H7 LED* są odpowiednie dla większości modeli pojazdów, ale niektóre mogą wymagać pierścieni adaptacyjnch, aby zapewnić bezpieczną instalację. Aby dowiedzieć się, czy potrzebne są dodatkowe pierścienie adaptacyjne, aby wymienić żarówki halogenowe w motocyklu na żarówki LED, zapoznaj się z listą kompatybilności Philips**.