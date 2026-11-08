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LUM11025X2/10
11025X2
Idealne dopasowanie i łatwa instalacja
Aby bezpiecznie zainstalować żarówki czołowe LED w pojeździe, mogą być potrzebne adaptery do konkretnego modelu. Pierścienie adaptera Philips zapewniają, że nasze żarówki LED Philips H7 są stabilnie zamocowane w pojazdach, które ich potrzebują.
Pierścienie adaptacyjne typu R
Opakowanie: 2 pierścienie adaptacyjne
Do HL [≈H7], H7-LED
Dotyczy pojazdów 24 V
Żarówki Philips HL [H7], H7 LED* są odpowiednie dla większości modeli pojazdów, ale niektóre mogą wymagać pierścieni adaptacyjnych, aby zapewnić bezpieczną instalację. Aby dowiedzieć się, czy potrzebne są dodatkowe pierścienie adaptacyjne, by wymienić żarówki halogenowe w pojazdach ciężarowych na żarówki LED retrofit, zapoznaj się z listą kompatybilności Philips**.
Pierścienie adaptacyjne Philips LED są łatwe w montażu i gwarantują idealne dopasowanie i bezpieczne mocowanie żarówek H7 LED w reflektorach samochodowych, jeśli jest to wymagane. Więcej informacji na temat instalacji pierścieni adaptacyjnych można znaleźć na stronie pomocy technicznej Philips***.
Pierścienie adaptacyjne Philips LED są wykonane z trwałych materiałów i są odporne na obciążenia fizyczne i termiczne związane z użytkowaniem w samochodach. Zostały przetestowane w najtrudniejszych warunkach, dzięki czemu możesz cieszyć się wyjątkową wydajnością naszych żarówek HL [H7], H7 Philips LED* przez lata.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
Opinie
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
Dostępne na stronie philips.com/LEDcompatibility-check. Należy pamiętać, że homologacja drogowa serii Philips Ultinon Pro6000 jest ważna tylko wtedy, gdy jest zamontowana z oryginalnymi akcesoriami Philips, tam gdzie jest to wymagane. Więcej informacji na stronie Philips.com/roadlegalLED
Więcej informacji można znaleźć na stronie Philips.com/AutomotiveSupport