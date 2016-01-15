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Produkcja zakończona
MCM1350/12
Większa moc muzyki
Ta mikrowieża Philips umożliwia słuchanie wszystkich ulubionych utworów z przenośnego odtwarzacza muzycznego z wykorzystaniem złącza USB Direct i wejścia audio. Produkt pozwala również słuchać muzyki z płyt MP3-CD i CD-R/RW. Maksymalna moc wyjściowa 30 W RMS i głośniki z systemem Bass Reflex zapewniają potężny dźwięk i mocne brzmienie basów.
CD, MP3-CD, USB, FM
30 W
Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.
Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.
Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
4.2
z 5
5
Opinie
Sherlock
15/01/2016
Polska
Super sprzęcik
Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM1350 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM1350 Mikrowieża
greg656565
21/06/2021
Україна
Компактный муз. центр
Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.
Zalety
Будильник, доступная цена.
Wady
Не нашел.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM1350 Музична мікросистема
Data użycia 2019-06-21
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM1350 Музична мікросистема
Data użycia 2019-06-21
regents
31/01/2018
България
системата има отлични характеристики
Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM1350 Микро музикална система
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM1350 Микро музикална система