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Produkcja zakończona

Mikrowieża

MCM1350/12

4.2

| (5) Opinie

Większa moc muzyki

Ta mikrowieża Philips umożliwia słuchanie wszystkich ulubionych utworów z przenośnego odtwarzacza muzycznego z wykorzystaniem złącza USB Direct i wejścia audio. Produkt pozwala również słuchać muzyki z płyt MP3-CD i CD-R/RW. Maksymalna moc wyjściowa 30 W RMS i głośniki z systemem Bass Reflex zapewniają potężny dźwięk i mocne brzmienie basów.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Większa moc muzyki

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 30 W

Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp

Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.

Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.

Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

5

Opinie

4
2
1

15/01/2016

Polska

Polska

Super sprzęcik

Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM1350 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM1350 Mikrowieża

21/06/2021

Україна

Україна

Компактный муз. центр

Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.

Zalety

Будильник, доступная цена.

Wady

Не нашел.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM1350 Музична мікросистема

Data użycia 2019-06-21

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM1350 Музична мікросистема

Data użycia 2019-06-21

31/01/2018

България

България

системата има отлични характеристики

Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM1350 Микро музикална система

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM1350 Микро музикална система

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie