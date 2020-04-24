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Produkcja zakończona
SHS3300BK/10
Dodatkowe basy
Ciesz się brzmieniem basów ze słuchawek z nakładkami na uszy zaprojektowanymi dla Twojej wygody, stabilności i wydajności.
Przetworniki 15 mm/otwarta konstrukcja
Zaczep na ucho
Niewielki, wygodny w noszeniu, ale wystarczająco duży, aby zapewnić czysty i mocny dźwięk, 27-milimetrowy przetwornik głośnika ma doskonały rozmiar do słuchania muzyki bez zakłóceń.
Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane w elementach nausznych tych słuchawek firmy Philips zapewniają idealne dopasowanie i maksymalny komfort. Zapobiegają także stratom sygnału i polepszają jakość niskich tonów. Kształt elementów nausznych umożliwia ich dokładne dopasowanie do ucha użytkownika.
Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.
4.6
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
Szimi95
24/04/2020
Polska
Polecam do biegania
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam
Zalety
Dźwięk, Wygoda, Design
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHS3300BK Słuchawki
Data użycia 2019-03-23
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHS3300BK Słuchawki
Data użycia 2019-03-23
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Fajne
Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne
Przegląd ten został wykonany dla SHS3300BK Słuchawki
Przegląd ten został wykonany dla SHS3300BK Słuchawki
Željko
26/07/2017
Hrvatska
Puno bolje od razvikanih modela
Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHS3300BK Slušalice
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHS3300BK Slušalice