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Produkcja zakończona
Znakomite brzmienie
Doskonałe do odtwarzania muzyki, głosu i ścieżki dźwiękowej! Po prostu podłącz je do laptopa, a Twoja ulubiona muzyka ożyje. Wygodny schowek na przewody zapewnia porządek na biurku.
Zasilanie USB
Wejście audio
Te głośniki komputerowe Philips zapewniają dobrą jakość dźwięku o bogatym brzmieniu basów dzięki odpowiedniej konstrukcji systemu.
Dzięki połączeniu plug and play przewód USB można podłączyć bezpośrednio do dowolnego portu USB, a Twój laptop automatycznie rozpozna podłączone urządzenie pamięci masowej USB.
Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.
4.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
kilson71
18/12/2013
Polska
juz wystawialem wczesniej opinie dla tego produktu...
Produkt jest dobry w swojej cenie. Wyglad i wykonanie solidne i ladne. Brakuje troche mocy, glosnosci.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SPA20 Notebook USB speakers
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SPA20 Notebook USB speakers
kilson71
22/09/2013
Polska
Udany produkt, prosty i ladny styl
Jedyny minus odrobine krotkie kable. I zbyt mala glebia dzwieku.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SPA20 Notebook USB speakers
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SPA20 Notebook USB speakers