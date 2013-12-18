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Produkcja zakończona

Głośniki USB do laptopa

SPA20/00

4

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Znakomite brzmienie

Doskonałe do odtwarzania muzyki, głosu i ścieżki dźwiękowej! Po prostu podłącz je do laptopa, a Twoja ulubiona muzyka ożyje. Wygodny schowek na przewody zapewnia porządek na biurku.

Poznaj wszystkie korzyści

Znakomite brzmienie

  • Zasilanie USB

  • Wejście audio

Bogate brzmienie basów

Te głośniki komputerowe Philips zapewniają dobrą jakość dźwięku o bogatym brzmieniu basów dzięki odpowiedniej konstrukcji systemu.

Zasilanie przez USB

Zasilanie przez USB

Dzięki połączeniu plug and play przewód USB można podłączyć bezpośrednio do dowolnego portu USB, a Twój laptop automatycznie rozpozna podłączone urządzenie pamięci masowej USB.

Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

juz wystawialem wczesniej opinie dla tego produktu...

Produkt jest dobry w swojej cenie. Wyglad i wykonanie solidne i ladne. Brakuje troche mocy, glosnosci.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SPA20 Notebook USB speakers

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SPA20 Notebook USB speakers

22/09/2013

Polska

Polska

Udany produkt, prosty i ladny styl

Jedyny minus odrobine krotkie kable. I zbyt mala glebia dzwieku.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SPA20 Notebook USB speakers

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SPA20 Notebook USB speakers

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie