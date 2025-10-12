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Produkcja zakończona
SWA2105W/10
Gwarancja niezawodnego połączenia
Ten przewód głośnikowy gwarantuje niezawodne połączenie audio między głośnikami i tunerem.
10 m
Grubość 18
Taka miedziana żyła przewodząca zapewnia wysoką dokładność przesyłania sygnału, przy minimalnej rezystancji.
Funkcja Plug & Play umożliwia zainstalowanie i dodawanie nowych elementów zestawu i ich uruchamianie bez potrzeby wykonywania skomplikowanych czynności instalacyjnych lub technicznych.
Elastyczna koszulka z PCW chroni delikatną żyłę przewodu. Ponadto zapewnia jego większą trwałość i łatwość instalacji.