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Produkcja zakończona

Przewód głośnikowy

SWA2105W/10

Gwarancja niezawodnego połączenia

Ten przewód głośnikowy gwarantuje niezawodne połączenie audio między głośnikami i tunerem.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki zastosowaniu tego przewodu

Gwarancja niezawodnego połączenia

  • 10 m

  • Grubość 18

Zastosowanie wysokogatunkowej miedzi zapewnia niezawodne przesyłanie sygnału

Taka miedziana żyła przewodząca zapewnia wysoką dokładność przesyłania sygnału, przy minimalnej rezystancji.

Łatwiejsza instalacji — Plug & Play

Funkcja Plug & Play umożliwia zainstalowanie i dodawanie nowych elementów zestawu i ich uruchamianie bez potrzeby wykonywania skomplikowanych czynności instalacyjnych lub technicznych.

Elastyczna koszulka z PCW

Elastyczna koszulka z PCW chroni delikatną żyłę przewodu. Ponadto zapewnia jego większą trwałość i łatwość instalacji.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie