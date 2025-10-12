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Produkcja zakończona
SWA2302W/10
Gwarancja niezawodnego połączenia
Ten przewód zapewnia optymalną wydajność komponentów. Zapewnia najlepsze połączenie do przesyłania sygnałów audio między elementami zestawu.
1,5 m
Lampy z czystego szkła optycznego przesyłają cyfrowe sygnały pomiędzy elementami, zapewniając niezrównaną jakość dźwięku.
Ten niewyślizgujący się, ergonomiczny uchwyt ułatwia i zwiększa wygodę łączenia ze sobą elementów zestawu.
Wtyki formowane zapewniają niezawodność połączeń między elementami zestawu oraz zwiększają ich trwałość.