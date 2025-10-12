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Produkcja zakończona

Przewód światłowodowy

SWA2302W/10

Gwarancja niezawodnego połączenia

Ten przewód zapewnia optymalną wydajność komponentów. Zapewnia najlepsze połączenie do przesyłania sygnałów audio między elementami zestawu.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki światłowodowemu przewodowi audio

Gwarancja niezawodnego połączenia

  • 1,5 m

Światłowody wysokiej jakości

Lampy z czystego szkła optycznego przesyłają cyfrowe sygnały pomiędzy elementami, zapewniając niezrównaną jakość dźwięku.

Niewyślizgujący się, ergonomiczny, łatwy w użyciu uchwyt

Ten niewyślizgujący się, ergonomiczny uchwyt ułatwia i zwiększa wygodę łączenia ze sobą elementów zestawu.

Wtyk formowany zapewnia niezawodność połączeń

Wtyki formowane zapewniają niezawodność połączeń między elementami zestawu oraz zwiększają ich trwałość.

Specyfikacja techniczna

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 196.1 kB
  • 18 June 2025

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