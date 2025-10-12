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Produkcja zakończona
SWA2521W/10
Gwarancja niezawodnego połączenia
Ten przewód zapewnia niezawodne połączenie audio między elementami zestawu.
1,5 m
Niklowane złącza zapewniają niezakłócony kontakt między przewodem a złączem, gwarantując niezawodne połączenie.
Taka miedziana żyła przewodząca zapewnia wysoką dokładność przesyłania sygnału, przy minimalnej rezystancji.
Ekranowanie z czystej miedzi chroni przed utratą sygnału.