ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie opakowania
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie opakowania

Produkcja zakończona

Stereofoniczny przewód audio

SWA2521W/10

Gwarancja niezawodnego połączenia

Ten przewód zapewnia niezawodne połączenie audio między elementami zestawu.

Poznaj wszystkie korzyści

stosując ten stereofoniczny przewód audio

Gwarancja niezawodnego połączenia

  • 1,5 m

Niklowane złącza zapewniają niezawodny kontakt

Niklowane złącza zapewniają niezakłócony kontakt między przewodem a złączem, gwarantując niezawodne połączenie.

Zastosowanie wysokogatunkowej miedzi zapewnia niezawodne przesyłanie sygnału

Taka miedziana żyła przewodząca zapewnia wysoką dokładność przesyłania sygnału, przy minimalnej rezystancji.

Ekranowanie z czystej miedzi

Ekranowanie z czystej miedzi chroni przed utratą sygnału.

Specyfikacja techniczna

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 219.7 kB
  • 18 June 2025

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie