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Produkcja zakończona
SWA2527W/10
Gwarancja niezawodnego połączenia
Ten przewód zapewnia niezawodne połączenie audio między elementami zestawu.
1,5 m
3,5 mm (męski) – 2 x RCA (męski)
Ekranowanie z czystej miedzi chroni przed utratą sygnału.
Ten niewyślizgujący się, ergonomiczny uchwyt ułatwia i zwiększa wygodę łączenia ze sobą elementów zestawu.
Wtyki formowane zapewniają niezawodność połączeń między elementami zestawu oraz zwiększają ich trwałość.