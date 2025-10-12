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Produkcja zakończona

Przewód stereo Y

SWA2527W/10

Gwarancja niezawodnego połączenia

Ten przewód zapewnia niezawodne połączenie audio między elementami zestawu.

Poznaj wszystkie korzyści

korzystając z przewodu stereo Y

Gwarancja niezawodnego połączenia

  • 1,5 m

  • 3,5 mm (męski) – 2 x RCA (męski)

Ekranowanie z czystej miedzi

Ekranowanie z czystej miedzi chroni przed utratą sygnału.

Niewyślizgujący się, ergonomiczny, łatwy w użyciu uchwyt

Ten niewyślizgujący się, ergonomiczny uchwyt ułatwia i zwiększa wygodę łączenia ze sobą elementów zestawu.

Wtyk formowany zapewnia niezawodność połączeń

Wtyki formowane zapewniają niezawodność połączeń między elementami zestawu oraz zwiększają ich trwałość.

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 206.9 kB
  • 20 July 2026

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie