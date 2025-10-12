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Produkcja zakończona
SWA4522S/10
Gwarancja niezawodnego połączenia
Ten przewód zapewnia niezawodne połączenie audio między elementami zestawu.
1,5 m
Wtyki formowane zapewniają niezawodność połączeń między elementami zestawu oraz zwiększają ich trwałość.
Elastyczna koszulka z PCW chroni delikatną żyłę przewodu. Ponadto zapewnia jego większą trwałość i łatwość instalacji.
Gumowy reduktor naprężeń stanowi trwałe, a przy tym elastyczne połączenie między przewodem a wtykiem.