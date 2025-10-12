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Produkcja zakończona

Stereofoniczny przewód do kopiowania

SWA4522S/10

Gwarancja niezawodnego połączenia

Ten przewód zapewnia niezawodne połączenie audio między elementami zestawu.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki temu stereofonicznemu przewodowi do kopiowania

Gwarancja niezawodnego połączenia

  • 1,5 m

Wtyk formowany zapewnia niezawodność połączeń

Wtyki formowane zapewniają niezawodność połączeń między elementami zestawu oraz zwiększają ich trwałość.

Elastyczna koszulka z PCW

Elastyczna koszulka z PCW chroni delikatną żyłę przewodu. Ponadto zapewnia jego większą trwałość i łatwość instalacji.

Gumowy reduktor naprężeń

Gumowy reduktor naprężeń stanowi trwałe, a przy tym elastyczne połączenie między przewodem a wtykiem.

Specyfikacja techniczna

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 200.1 kB
  • 18 June 2025

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 98.7 kB
  • 21 November 2023

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
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