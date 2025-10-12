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SWR8106W/00
Rozszerzone połączenie HDMI
Obsługa rozdzielczości HDMI 4K. Tryb transmisji WiFi 5 GHz z zasięgiem transmisji 200 metrów.
HDMI
bezprzewodowa
Złącze typu A męskie/typu B męskie zapewnia wymaganą swobodę podłączenia.
Doskonałe ekranowanie maksymalizujące przesył danych, dzięki ochronie przed zewnętrznymi zakłóceniami radiowymi.
Pozłacane złącza męskie typu A/męskie typu B zapewniają lepszą przewodność dzięki zmniejszeniu czynnego oporu elektrycznego.
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