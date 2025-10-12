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        Przesył danych

        SWR8106W/00

        Rozszerzone połączenie HDMI

        Obsługa rozdzielczości HDMI 4K. Tryb transmisji WiFi 5 GHz z zasięgiem transmisji 200 metrów.

        Poznaj wszystkie korzyści

        Rozszerzone połączenie HDMI

        • HDMI

        • bezprzewodowa

        Złącza A/5-stykowe Mini B

        Złącze typu A męskie/typu B męskie zapewnia wymaganą swobodę podłączenia.

        Doskonałe ekranowanie maksymalizujące przesył danych

        Doskonałe ekranowanie maksymalizujące przesył danych, dzięki ochronie przed zewnętrznymi zakłóceniami radiowymi.

        Pozłacane złącza męskie typu A/męskie typu B zapewniające lepszą przewodność

        Pozłacane złącza męskie typu A/męskie typu B zapewniają lepszą przewodność dzięki zmniejszeniu czynnego oporu elektrycznego.

        Specyfikacja techniczna

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        • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
        • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
        • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie