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Produkcja zakończona
TAA6606BK/00
Biegaj bezpiecznie, jeździj swobodnie
Odkryj nowy sposób słuchania podczas treningu! Te bezprzewodowe słuchawki sportowe wykorzystujące przewodzenie kostne pozwolą Ci swobodnie rozmawiać z innymi sportowcami i zachować pełną świadomość otoczenia. Twoje biegi i przejażdżki właśnie zyskały nowy wymiar.
Otwarta konstrukcja
Przewodzenie kostne
Lekkie i wytrzymałe
Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP67
Dzięki 9 godzinom odtwarzania po jednym naładowaniu, te otwarte słuchawki z przewodnictwem kostnym będą z Tobą przez cały czas trwania wyścigu. Pełne ładowanie przez USB-C trwa 2 godziny. Potrzebujesz dodatkowej mocy? Wystarczy 15 minut ładowania, by zyskać dodatkową godzinę czasu odtwarzania.
Technologia przewodnictwa kostnego przenosi dźwięk przez kości czaszki, pozostawiając Twoje uszy całkowicie otwarte na otoczenie. Możesz słuchać muzyki i podcastów, a jednocześnie słyszeć, jak Twoje stopy uderzają o ścieżkę. Albo gdy samochód za bardzo zbliży się do Twojego tylnego koła.
3.8
z 5
66
Opinie
Swatu
30/05/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Przegląd ten został wykonany dla TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data użycia 2024-04-30
Przegląd ten został wykonany dla TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data użycia 2024-04-30
Bastecki
05/06/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super słuchawki dla aktywnych
To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.
Zalety
Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria
Wady
Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data użycia 2023-05-05
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data użycia 2023-05-05
qbak.net
20/05/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych
Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.
Zalety
słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny
Wady
złącze magnetyczne ładowania
Przegląd ten został wykonany dla TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data użycia 2023-05-20
Przegląd ten został wykonany dla TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data użycia 2023-05-20
Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.