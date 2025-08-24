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TAH6509BK/00
Zanurz się
Praca lub zabawa - te bezprzewodowe słuchawki z redukcją szumów pozwolą Ci cieszyć się codziennością! Adaptacyjna redukcja szumów i wygodne dopasowanie nauszne sprawiają, że nie możesz się oderwać. Otrzymujesz bogaty, szczegółowy dźwięk, a do gier i filmów dostępne jest ustawienie niskiego opóźnienia.
Redukcja szumów Pro
Nauszne dopasowanie
Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.
Do 70 godzin odtwarzania
Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie,w czasie rzeczywistym tłumiąc hałas zewnętrzny,w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć,co dzieje się wokół Ciebie,tryb Awareness przepuszcza dźwięki z zewnątrz. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głos,dzięki czemu można prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.
Okrągłe mocowania nauszników i elegancka ramka nadają tym słuchawkom nausznym charakterystyczny styl. Poduszki nauszne z pianki dopasowującej się do kształtu ucha zapewniają wygodę podczas długich sesji słuchania,a nauszniki składają się na płasko i obracają do wewnątrz,ułatwiając przechowywanie w kieszeni lub torbie.
40-milimetrowe przetworniki zapewniają bogaty dźwięk,a konstrukcja nauszna zapewnia dobrą izolację szumów. Aby cieszyć się pełną mocą ulubionych basów bez zwiększania głośności,wystarczy włączyć funkcję dynamicznych basów za pomocą przycisku wielofunkcyjnego lub aplikacji Philips Headphones.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Fabian Nol
24/08/2025
Polska
Tak🥰
Po pierwsze bo ma ANC i są świetne te słuchawki polecam Philips
Zalety
Są świetne w korzystaniu i świetne mają jakość
Wady
Z waty nic nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2025-07-24
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2025-07-24