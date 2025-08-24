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6000 seriesNauszne słuchawki bezprzewodowe

TAH6509BK/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Zanurz się

Praca lub zabawa - te bezprzewodowe słuchawki z redukcją szumów pozwolą Ci cieszyć się codziennością! Adaptacyjna redukcja szumów i wygodne dopasowanie nauszne sprawiają, że nie możesz się oderwać. Otrzymujesz bogaty, szczegółowy dźwięk, a do gier i filmów dostępne jest ustawienie niskiego opóźnienia.

Poznaj wszystkie korzyści

Zanurz się

  • Redukcja szumów Pro

  • Nauszne dopasowanie

  • Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.

  • Do 70 godzin odtwarzania

Zanurz się w muzyce dzięki funkcji Redukcja szumów Pro

Zanurz się w muzyce dzięki funkcji Redukcja szumów Pro

Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie,w czasie rzeczywistym tłumiąc hałas zewnętrzny,w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć,co dzieje się wokół Ciebie,tryb Awareness przepuszcza dźwięki z zewnątrz. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głos,dzięki czemu można prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.

Lekkie,wygodne,składane i stylowe!

Lekkie,wygodne,składane i stylowe!

Okrągłe mocowania nauszników i elegancka ramka nadają tym słuchawkom nausznym charakterystyczny styl. Poduszki nauszne z pianki dopasowującej się do kształtu ucha zapewniają wygodę podczas długich sesji słuchania,a nauszniki składają się na płasko i obracają do wewnątrz,ułatwiając przechowywanie w kieszeni lub torbie.

Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom

Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom

40-milimetrowe przetworniki zapewniają bogaty dźwięk,a konstrukcja nauszna zapewnia dobrą izolację szumów. Aby cieszyć się pełną mocą ulubionych basów bez zwiększania głośności,wystarczy włączyć funkcję dynamicznych basów za pomocą przycisku wielofunkcyjnego lub aplikacji Philips Headphones.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

24/08/2025

Polska

Polska

Tak🥰

Po pierwsze bo ma ANC i są świetne te słuchawki polecam Philips

Zalety

Są świetne w korzystaniu i świetne mają jakość

Wady

Z waty nic nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2025-07-24

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2025-07-24

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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