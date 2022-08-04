Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Wszystko w jednym
Ta kompaktowa mikrowieża typu „wszystko w jednym” z radiem internetowym, funkcją Spotify Connect, Bluetooth i odtwarzaczem płyt CD umożliwia odtwarzanie każdej muzyki. Można także podłączyć inne źródła za pośrednictwem wejścia audio lub USB. Ciesz się bogatszym brzmieniem z mikrowieży, która zmieści się w niemal każdym pomieszczeniu.
Radio internetowe, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W
Od klasycznych melodii po najnowsze podcasty. Możesz przesyłać strumieniowo sygnał Spotify o najlepszej jakości przez Wi-Fi, korzystając ze Spotify Connect. Możesz także przesyłać strumieniowo listy odtwarzania i inne pliki przez Bluetooth, odtwarzać płyty CD lub łączyć się z innymi źródłami przez wejście audio lub USB.
Radio internetowe zapewnia dostęp do tysięcy stacji na całym świecie i do wszelkiego rodzaju audycji. Cyfrowy tuner gwarantuje krystalicznie czysty odbiór. Istnieje możliwość zaprogramowania ulubionych stacji radia internetowego, DAB+ oraz FM.
W obudowie mikrowieży wielofunkcyjnej znajdują się dwa głośniki. Przetworniki pełnozakresowe i porty bass reflex zapewniają czysty dźwięk i dobre basy. Maksymalna moc wyjściowa 50 W doskonale nadaje się do kuchni, biur i mniejszych pomieszczeń mieszkalnych.
4.1
z 5
14
Opinie
82%
poleca ten produkt
Obywatel
04/08/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Fajna mikrowieża
Ładnie wygląda, ława w obsłudze, jestem bardzo zadowolony. Wyposażona jest we wszystko w co aktualnie powinno mieć nowoczesne radio.
Zalety
Kompaktowe wymiary w których jest ukryta duża moc
Wady
Po miesiącu używania nie znalazłem wad, mam nadzieję że tak zostanie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM6805 Mikrowieża
Data użycia 2021-07-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM6805 Mikrowieża
Data użycia 2021-07-04
Martyna1980
28/12/2021
Polska
Polecam
Sprzęt jest po prostu super. Bardzo dobra jakość wykonania, proste sterowanie, piękny dźwięk, brak problemów technicznych. Jestem mega zadowolona
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM6805 Mikrowieża
Data użycia 2020-11-28
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM6805 Mikrowieża
Data użycia 2020-11-28
elze odeslat
06/12/2024
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
TAM6805
Mikrosystém TAM6805 mi naprosto vyhovuje. Po všech těch super hi-fi, stereo, quadro mašinách, co jsem měl za život, mi bohatě stačí. Konečně jednoduché nastavení a vyvolávání předvolených stanic z různých zdrojů
Zalety
Velikost, výkon, cena.
Wady
Trochu složitější listování v nabídce, ale nakonec se vždy někam dostanu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM6805 Hudební mikrosystém
Data użycia 2023-11-06
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM6805 Hudební mikrosystém
Data użycia 2023-11-06