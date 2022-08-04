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Mikrowieża

TAM6805/10

4.1

| (14) Opinie | 82% poleca ten produkt

Wszystko w jednym

Ta kompaktowa mikrowieża typu „wszystko w jednym” z radiem internetowym, funkcją Spotify Connect, Bluetooth i odtwarzaczem płyt CD umożliwia odtwarzanie każdej muzyki. Można także podłączyć inne źródła za pośrednictwem wejścia audio lub USB. Ciesz się bogatszym brzmieniem z mikrowieży, która zmieści się w niemal każdym pomieszczeniu.

Poznaj wszystkie korzyści

Wszystko w jednym

  • Radio internetowe, DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB, MP3-CD

  • 50 W

Muzyka, podcasty i inne treści

Muzyka, podcasty i inne treści

Od klasycznych melodii po najnowsze podcasty. Możesz przesyłać strumieniowo sygnał Spotify o najlepszej jakości przez Wi-Fi, korzystając ze Spotify Connect. Możesz także przesyłać strumieniowo listy odtwarzania i inne pliki przez Bluetooth, odtwarzać płyty CD lub łączyć się z innymi źródłami przez wejście audio lub USB.

Radio internetowe. Radio DAB+ FM

Radio internetowe. Radio DAB+ FM

Radio internetowe zapewnia dostęp do tysięcy stacji na całym świecie i do wszelkiego rodzaju audycji. Cyfrowy tuner gwarantuje krystalicznie czysty odbiór. Istnieje możliwość zaprogramowania ulubionych stacji radia internetowego, DAB+ oraz FM.

Zintegrowany zestaw głośników bass reflex

Zintegrowany zestaw głośników bass reflex

W obudowie mikrowieży wielofunkcyjnej znajdują się dwa głośniki. Przetworniki pełnozakresowe i porty bass reflex zapewniają czysty dźwięk i dobre basy. Maksymalna moc wyjściowa 50 W doskonale nadaje się do kuchni, biur i mniejszych pomieszczeń mieszkalnych.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.1

z 5

14

Opinie

82%

poleca ten produkt

04/08/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Fajna mikrowieża

Ładnie wygląda, ława w obsłudze, jestem bardzo zadowolony. Wyposażona jest we wszystko w co aktualnie powinno mieć nowoczesne radio.

Zalety

Kompaktowe wymiary w których jest ukryta duża moc

Wady

Po miesiącu używania nie znalazłem wad, mam nadzieję że tak zostanie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM6805 Mikrowieża

Data użycia 2021-07-04

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM6805 Mikrowieża

Data użycia 2021-07-04

28/12/2021

Polska

Polska

Polecam

Sprzęt jest po prostu super. Bardzo dobra jakość wykonania, proste sterowanie, piękny dźwięk, brak problemów technicznych. Jestem mega zadowolona

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM6805 Mikrowieża

Data użycia 2020-11-28

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM6805 Mikrowieża

Data użycia 2020-11-28

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

TAM6805

Mikrosystém TAM6805 mi naprosto vyhovuje. Po všech těch super hi-fi, stereo, quadro mašinách, co jsem měl za život, mi bohatě stačí. Konečně jednoduché nastavení a vyvolávání předvolených stanic z různých zdrojů

Zalety

Velikost, výkon, cena.

Wady

Trochu složitější listování v nabídce, ale nakonec se vždy někam dostanu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM6805 Hudební mikrosystém

Data użycia 2023-11-06

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM6805 Hudební mikrosystém

Data użycia 2023-11-06

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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