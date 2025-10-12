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Przenośne radio FM/AM

TAR1509/00

Kieszonkowy klasyk

Zabierz radio ze sobą! Ciesz się doskonałym odbiorem i wyraźnym, czystym dźwiękiem przenośnego radia FM/AM, które jest na tyle małe, że zmieści się w kieszeni. Od muzyki, przez sport, po wiadomości — proste elementy kontroli ułatwiają znajdowanie ulubionych stacji w podróży.

Poznaj wszystkie korzyści

Kieszonkowy klasyk

  • FM/AM

  • Strojenie analogowe

  • Zasilanie bateryjne

Klasyczne wzornictwo, czysty dźwięk, doskonały odbiór

Klasyczne wzornictwo, czysty dźwięk, doskonały odbiór

To niezwykle przenośne radio FM/AM zapewnia wyraźny, czysty dźwięk wszystkich ulubionych stacji. Analogowe strojenie ułatwia znalezienie tego, czego szukasz, a długa antena teleskopowa zapewnia najlepszy możliwy odbiór w każdym miejscu.

Prosta kontrola jedną ręką

Prosta kontrola jedną ręką

Dwa pokrętła obsługiwane kciukiem umożliwiają strojenie radia i kontrolę głośności, a wygodny przełącznik z boku pozwala wybierać między zakresami fal FM i AM. Duża, czytelna skala strojenia pokazuje ustawioną częstotliwość, a wskaźnik LED zapala się, gdy sygnał jest silny.

Niezwykle przenośne, z gniazdem słuchawkowym do słuchania bez przeszkadzania innym

Niezwykle przenośne, z gniazdem słuchawkowym do słuchania bez przeszkadzania innym

To radio analogowe jest na tyle małe, że z łatwością zmieści się w kieszeni. Możesz je też zawiesić na nadgarstku za pomocą dołączonej smyczy. 2x baterie AAA zasilają radio, a gniazdo słuchawkowe pozwala słuchać bez przeszkadzania innym — to idealne rozwiązanie, jeśli podczas zakupów chcesz poznać najnowsze wyniki sportowe!

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie