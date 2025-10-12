Niezwykle przenośne, z gniazdem słuchawkowym do słuchania bez przeszkadzania innym

To radio analogowe jest na tyle małe, że z łatwością zmieści się w kieszeni. Możesz je też zawiesić na nadgarstku za pomocą dołączonej smyczy. 2x baterie AAA zasilają radio, a gniazdo słuchawkowe pozwala słuchać bez przeszkadzania innym — to idealne rozwiązanie, jeśli podczas zakupów chcesz poznać najnowsze wyniki sportowe!