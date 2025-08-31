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TAR2509/10
Klasyczny towarzysz
Kochasz radio? Od kuchni, przez garaż, aż po ogród — to przenośne analogowe radio FM/AM pozwoli Ci słuchać ulubionych stacji. Zapewnia świetny dźwięk, może być zasilane prądem AC lub bateriami i ma przydatny wskaźnik LED, dzięki któremu wiesz, kiedy jest idealnie dostrojone.
FM/AM
Strojenie analogowe
Zasilanie AC lub bateryjne
Analogowe strojenie ułatwia znajdowanie ulubionych stacji na tym przenośnym radiu FM/AM. Wystarczy obrócić pokrętło strojenia z boku radia, a duża, czytelna skala pokaże ustawioną częstotliwość. Wskaźnik LED zapala się, gdy sygnał jest silny.
Wykorzystaj w pełni swoją muzykę dzięki trybowi Muzyka. Przełącz na tryb Wiadomości, gdy słuchasz wiadomości, ulubionego słuchowiska radiowego lub audycji dyskusyjnej. Czegokolwiek słuchasz, głośnik 3.5" zapewnia dobry, czysty dźwięk.
W tym radiu nigdy nie trzeba szukać kontroli głośności! Oprócz dużego pokrętła głośności radio ma umieszczone na górze przełączniki do wyboru sygnału FM/AM i trybu dźwięku. Dostępne jest również gniazdo słuchawkowe do słuchania bez przeszkadzania innym.
5.0
z 5
1
Opinia
Johanka
31/08/2025
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Je to skvělý přítel
Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení
Przegląd ten został wykonany dla TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Date of Use 2025-07-31
Przegląd ten został wykonany dla TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Date of Use 2025-07-31