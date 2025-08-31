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  • Klasyczny towarzysz
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  • Klasyczny towarzysz
  • Klasyczny towarzysz
  • Klasyczny towarzysz

Przenośne radio FM/AM

TAR2509/10

5

| (1) Opinia

Klasyczny towarzysz

Kochasz radio? Od kuchni, przez garaż, aż po ogród — to przenośne analogowe radio FM/AM pozwoli Ci słuchać ulubionych stacji. Zapewnia świetny dźwięk, może być zasilane prądem AC lub bateriami i ma przydatny wskaźnik LED, dzięki któremu wiesz, kiedy jest idealnie dostrojone.

Poznaj wszystkie korzyści

Klasyczny towarzysz

  • FM/AM

  • Strojenie analogowe

  • Zasilanie AC lub bateryjne

Klasyczne wzornictwo, wyraźny odbiór, łatwe strojenie

Klasyczne wzornictwo, wyraźny odbiór, łatwe strojenie

Analogowe strojenie ułatwia znajdowanie ulubionych stacji na tym przenośnym radiu FM/AM. Wystarczy obrócić pokrętło strojenia z boku radia, a duża, czytelna skala pokaże ustawioną częstotliwość. Wskaźnik LED zapala się, gdy sygnał jest silny.

Przełączaj między trybami Wiadomości i Muzyka. Kontrola tonu

Przełączaj między trybami Wiadomości i Muzyka. Kontrola tonu

Wykorzystaj w pełni swoją muzykę dzięki trybowi Muzyka. Przełącz na tryb Wiadomości, gdy słuchasz wiadomości, ulubionego słuchowiska radiowego lub audycji dyskusyjnej. Czegokolwiek słuchasz, głośnik 3.5" zapewnia dobry, czysty dźwięk.

Proste elementy kontroli. Duże pokrętło głośności

Proste elementy kontroli. Duże pokrętło głośności

W tym radiu nigdy nie trzeba szukać kontroli głośności! Oprócz dużego pokrętła głośności radio ma umieszczone na górze przełączniki do wyboru sygnału FM/AM i trybu dźwięku. Dostępne jest również gniazdo słuchawkowe do słuchania bez przeszkadzania innym.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

4
3
2
1

31/08/2025

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Je to skvělý přítel

Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení

Przegląd ten został wykonany dla TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Date of Use 2025-07-31

Przegląd ten został wykonany dla TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Date of Use 2025-07-31

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie