ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Kiedy poruszam raczka, laktator wydaje skrzypiacy dzwiek. Dlaczego?

Upewnij sie, ze silikonowa membrana zostala zwilzona, zanim zamontujesz ja w laktatorze.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF430/20, SCF430/16, SCF430/10. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Inne przydatne łącza

Potrzebujesz pomocy w sprawie swojego produktu?

Zgłoś naprawęGwarancja

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia