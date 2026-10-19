Kiedy poruszam raczka, laktator wydaje skrzypiacy dzwiek. Dlaczego?

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Upewnij sie, ze silikonowa membrana zostala zwilzona, zanim zamontujesz ja w laktatorze.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF430/20, SCF430/16, SCF430/10. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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