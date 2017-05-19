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Lumify

Philips Lumify
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Lumify C5-2

C5-2


Głowica typu convex przeznaczona do badań płuc, układu moczowego, jamy brzusznej oraz położniczych.

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Lumify L12-4

L12-4


Głowica liniowa umożliwiająca ocenę płuc, naczyń, tkanek miękkich, stawów oraz narządów położonych powierzchownie.

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Lumify S4-1

S4-1


Głowica kardiologiczna pozwalająca na wykonanie badania ECHO, FAST, położniczego, a także ocenę płuc i brzucha.

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Pytania dotyczące Philips Lumify

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lumify unboxing

Sprawdź co znajdziesz w zestawie Philips Lumify oraz jak proste jest rozpoczęcie pierwszego badania.

Opinie użytkowników

  • To, co zaskoczyło mnie po 35 latach wykonywania USG, to znakomita jakość Lumify: wyjątkowa ostrość obrazów z głowicy konweksowej i liniowej, czuły doppler do oceny jakościowej unaczynienia i prosta obsługa systemu.

    System Lumify można stosować diagnostycznie w każdym miejscu, w którym znajduje się osoba potrzebujaca wykonania USG w trybie nagłym – SOR, OIOM, blok operacyjny, medycyna ratunkowa, pole walki, środki transportu sanitarnego, w ośrodkach opieki społecznej, w domu, słowem wszędzie – jak klasyczny stetoskop."

    Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jakubowski

    Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

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  • Urządzenie, które użytkowałem do badań u chorych z problemami narządu ruchu spełniło w pełni moje oczekiwania i dzięki temu bez przeszkód mogłem rozpoznawać różne patologie w zakresie stawów, mięśni i ścięgien.

    Niewielkie rozmiary tego urządzenia, łatwa obsługa i doskonała jakość obrazu stanowią wystarczające przesłanki do szerokiego jej stosowania w praktyce ortopedycznej."

    Prof. dr hab. n. med. Marek Synder

    Specjalista ortopeda i traumatolog, Kierownik Kliniki Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Łodzi

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  • Aparat USG Philips Lumify daje nam niezwykłą elastyczność wykonywania ultrasonograficznej oceny pacjenta w codziennej pracy w Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

    Urządzenie jest gotowe do pracy natychmiast po włączeniu, co umożliwia wykorzystanie w trakcie obchodów lekarskich, bądź podczas oceny pourazowej pacjenta na Oddziale Ratunkowym."

    Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna

    Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny

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  • Zdecydowaliśmy się na zakup mobilnej głowicy liniowej na nasz oddział, ponieważ widzimy w tym szansę dla szybkiej, bezinwazyjnej diagnostyki pacjentów, głównie ze schorzeniami układu oddechowego.

     

    Poszerzenie naszych możliwości jako pediatrów w tej diagnostyce, oznacza mniejsze uzależnie od badań w zakładzie radiologii, na które często musimy czekać."

    dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska

    Kierownik Oddziału, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

  • Badanie USG płuc jest wykonywane przeze mnie rutynowo, zarówno w czasie pracy na Oddziale, jak i w opiece ambulatoryjnej. Wykonanie USG płuc umożliwia szybkie różnicowanie najczęstszych chorób płuc i jest doskonałym uzupełnieniem tradycyjnego badania fizykalnego, pozwala na uniknięcie pomyłek diagnostycznych, zwłaszcza w wątpliwych przypadkach.

    Aparat Philips Lumify znakomicie sprawdza się jako uniwersalny, przenośny ultrasonograf. Dzięki prostej, intuicyjnej obsłudze, obecnemu presetowi płucnemu i dobrej jakości obrazowania jest przydatny zarówno w codziennym badaniu pacjentów przyłóżkowo i ambulatoryjnie."

    Mariusz Woźniak

    Młodszy asystent, Klinika Pneumonologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju

  • Philips Lumify jest niezwykle przydatnym narzędziem, zwłaszcza w środowisku piłkarskim, gdzie konieczna jest natychmiastowa ocena kontuzji.


    Możemy teraz o wiele szybciej stawiać diagnozy i podejmować decyzje w dowolnym miejscu na terenie kompleksu sportowego, a nawet w trakcie podróży do miejsc treningowych, gdzie nie ma w pobliżu szpitala. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym zawodnikom lepszą opiekę i leczyć kontuzje, jak tylko do nich dojdzie."

    Wart van Zoest

    Dyrektor Medyczny Klubu PSV Eindhoven

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    Informacje o warunkach finansowania nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W związku z tym, że sprzedaż Philips Lumify nie jest przeznaczona dla konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1528 z pózn zm.). Philips nie pośredniczy przy zawieraniu umowy kredytu/pożyczki/leasingu. Philips nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowe warunki oferty finansowania i ocenę zdolności kredytowej. Wszelkie informacje niezbędne do zawarcia umowy kredytu/pożyczki/leasingu udziela wyłącznie podmiot udzielający finansowania.

    *Niniejsze informacje handlowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Informacje handlowe przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalnych podmiotów prowadzących działalność w obszarze ochrony zdrowia. Philips Polska zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub realizacji zamówienia w przypadkach przewidzianych prawem, w szczegółności w razie wyczerpania zapasu urządzeń medycznych.

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    Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

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