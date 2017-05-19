Zdecydowaliśmy się na zakup mobilnej głowicy liniowej na nasz oddział, ponieważ widzimy w tym szansę dla szybkiej, bezinwazyjnej diagnostyki pacjentów, głównie ze schorzeniami układu oddechowego.

Poszerzenie naszych możliwości jako pediatrów w tej diagnostyce, oznacza mniejsze uzależnie od badań w zakładzie radiologii, na które często musimy czekać."

