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To, co zaskoczyło mnie po 35 latach wykonywania USG, to znakomita jakość Lumify: wyjątkowa ostrość obrazów z głowicy konweksowej i liniowej, czuły doppler do oceny jakościowej unaczynienia i prosta obsługa systemu.
System Lumify można stosować diagnostycznie w każdym miejscu, w którym znajduje się osoba potrzebujaca wykonania USG w trybie nagłym – SOR, OIOM, blok operacyjny, medycyna ratunkowa, pole walki, środki transportu sanitarnego, w ośrodkach opieki społecznej, w domu, słowem wszędzie – jak klasyczny stetoskop."
Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jakubowski
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Urządzenie, które użytkowałem do badań u chorych z problemami narządu ruchu spełniło w pełni moje oczekiwania i dzięki temu bez przeszkód mogłem rozpoznawać różne patologie w zakresie stawów, mięśni i ścięgien.
Niewielkie rozmiary tego urządzenia, łatwa obsługa i doskonała jakość obrazu stanowią wystarczające przesłanki do szerokiego jej stosowania w praktyce ortopedycznej."
Prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Specjalista ortopeda i traumatolog, Kierownik Kliniki Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Łodzi
Aparat USG Philips Lumify daje nam niezwykłą elastyczność wykonywania ultrasonograficznej oceny pacjenta w codziennej pracy w Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Urządzenie jest gotowe do pracy natychmiast po włączeniu, co umożliwia wykorzystanie w trakcie obchodów lekarskich, bądź podczas oceny pourazowej pacjenta na Oddziale Ratunkowym."
Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna
Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny
Zdecydowaliśmy się na zakup mobilnej głowicy liniowej na nasz oddział, ponieważ widzimy w tym szansę dla szybkiej, bezinwazyjnej diagnostyki pacjentów, głównie ze schorzeniami układu oddechowego.
Poszerzenie naszych możliwości jako pediatrów w tej diagnostyce, oznacza mniejsze uzależnie od badań w zakładzie radiologii, na które często musimy czekać."
dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
Kierownik Oddziału, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Badanie USG płuc jest wykonywane przeze mnie rutynowo, zarówno w czasie pracy na Oddziale, jak i w opiece ambulatoryjnej. Wykonanie USG płuc umożliwia szybkie różnicowanie najczęstszych chorób płuc i jest doskonałym uzupełnieniem tradycyjnego badania fizykalnego, pozwala na uniknięcie pomyłek diagnostycznych, zwłaszcza w wątpliwych przypadkach.
Aparat Philips Lumify znakomicie sprawdza się jako uniwersalny, przenośny ultrasonograf. Dzięki prostej, intuicyjnej obsłudze, obecnemu presetowi płucnemu i dobrej jakości obrazowania jest przydatny zarówno w codziennym badaniu pacjentów przyłóżkowo i ambulatoryjnie."
Mariusz Woźniak
Młodszy asystent, Klinika Pneumonologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Philips Lumify jest niezwykle przydatnym narzędziem, zwłaszcza w środowisku piłkarskim, gdzie konieczna jest natychmiastowa ocena kontuzji.
Możemy teraz o wiele szybciej stawiać diagnozy i podejmować decyzje w dowolnym miejscu na terenie kompleksu sportowego, a nawet w trakcie podróży do miejsc treningowych, gdzie nie ma w pobliżu szpitala. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym zawodnikom lepszą opiekę i leczyć kontuzje, jak tylko do nich dojdzie."
Wart van Zoest
Dyrektor Medyczny Klubu PSV Eindhoven
Informacje o warunkach finansowania nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W związku z tym, że sprzedaż Philips Lumify nie jest przeznaczona dla konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1528 z pózn zm.). Philips nie pośredniczy przy zawieraniu umowy kredytu/pożyczki/leasingu. Philips nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowe warunki oferty finansowania i ocenę zdolności kredytowej. Wszelkie informacje niezbędne do zawarcia umowy kredytu/pożyczki/leasingu udziela wyłącznie podmiot udzielający finansowania.
Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.
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