Jak ładować golarkę, trymer lub maszynkę do strzyżenia włosów Philips?
Opublikowano dnia 27 czerwca 2025 r.
Golarkę, maszynkę do strzyżenia lub trymer Philips należy naładować przed pierwszym użyciem, a następnie regularnie ładować, aby mieć pewność, że urządzenie będzie zawsze gotowe do następnego użycia.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się, jak ładować urządzenie. Szczegółowe informacje na temat czasu ładowania urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi lub wyszukać numer modelu tutaj, aby wyszukać instrukcję w Internecie.
Jeśli chcesz kupić zamienną ładowarkę do urządzenia Philips, znajdziesz ją tutaj.
Wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania
Niektóre golarki Philips są dostarczane z obrazkową instrukcją obsługi. Poniższy przykład wskazuje jeden ze sposobów, w jaki w instrukcji obsługi może być podany czas ładowania i użytkowania produktu.
1a i 1b oznaczają, że urządzenie jest wyposażone w funkcję szybkiego ładowania, co oznacza, że 5-minutowe ładowanie wystarcza na jedno golenie.
2a i 2b oznaczają, że akumulator będzie w pełni naładowany po 1 godzinie ładowania, co wystarczy na 90 minut golenia.
Zasady pomagają zrozumieć obrazkowe instrukcje obsługi produktu.
Przewód USB do ładowania
Niektóre produkty firmy Philips są wyposażone w przewód ładujący USB. Przewód ten można podłączyć do gniazda zasilania (gniazdka) za pomocą adaptera, np. Philips HQ87 (sklasyfikowany jako IPX4, czyli odpornego na zachlapanie i bezpiecznego do użytku w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka). Do ładowania produktu można również użyć adaptera innej uznanej marki, pod warunkiem, że ma on napięcie wyjściowe 5 V i 1 A lub wyższe (należy zawsze przestrzegać środków ostrożności określonych przez producenta).
Uwaga! Czas ładowania podany w instrukcji obsługi urządzenia zależy od sposobu ładowania. W przypadku ładowania urządzenia przy użyciu innego źródła zasilania (np. portu USB laptopa) czas ładowania może być znacznie dłuższy.
Ładowarka z wtyczką
Jeśli produkt firmy Philips jest dostarczany z ładowarką ze zintegrowaną wtyczką, wystarczy włożyć małą wtyczkę na końcu przewodu ładującego do golarki firmy Philips, a następnie podłączyć ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
Podstawka ładująca
Jeśli do produktu firmy Philips dołączona jest podstawka ładująca lub jeśli zakupiono zgodną podstawkę ładującą do urządzenia, można ją podłączyć do źródła zasilania za pomocą ładowarki lub przewodu dostarczonego z produktem firmy Philips.
Jeśli na przykład urządzenie Philips zostało wyposażone w przewód ładujący USB, można podłączyć je do samego urządzenia lub do podstawki ładującej. Więcej informacji na temat ładowania przez USB, w tym ładowania za pomocą podstawki ładującej, można znaleźć powyżej.
Urządzenia na baterię
Niektóre golarki firmy Philips działają na jednorazowych bateriach AA. Jeśli trymer nie włącza się lub pracuje wolniej niż wcześniej, należy wymienić baterie.
Korzystaj wyłącznie z jednorazowych baterii określonych w instrukcji obsługi. Nie wkładaj razem starych i nowych baterii, ani baterii innego rodzaju. Upewnij się, że podczas wkładania baterii bieguny + i - znajdują się w odpowiednim położeniu.
