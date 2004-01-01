Golarkę, maszynkę do strzyżenia lub trymer Philips należy naładować przed pierwszym użyciem, a następnie regularnie ładować, aby mieć pewność, że urządzenie będzie zawsze gotowe do następnego użycia.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się, jak ładować urządzenie. Szczegółowe informacje na temat czasu ładowania urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi lub wyszukać numer modelu tutaj, aby wyszukać instrukcję w Internecie.

Jeśli chcesz kupić zamienną ładowarkę do urządzenia Philips, znajdziesz ją tutaj.