W celu zachowania optymalnego cięcia i poślizgu zaleca się wymianę siateczki co 12 miesięcy* lub w momencie, gdy nie zapewnia ona już oczekiwanych efektów golenia bądź przycinania. Zawsze wymieniaj siateczkę na oryginalną siateczkę Philips.



Dokładny okres eksploatacji siateczki może się zmieniać w zależności od sposobu użytkowania golarki. Podobnie jak w przypadku zwykłych golarek, siateczka po jakimś czasie staje się tępa, co może prowadzić do gorszej wydajności podczas golenia oraz do ciągnięcia włosów w trakcie golenia i przycinania. Wymiana siateczki może być konieczna wcześniej lub później, w zależności od stopnia zadowolenia z jej działania.

