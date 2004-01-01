Wyszukiwane terminy

    Kiedy należy wymienić siateczkę golarki damskiej?

    Opublikowano dnia 04 września 2025 r.
    W celu zachowania optymalnego cięcia i poślizgu zaleca się wymianę siateczki co 12 miesięcy* lub w momencie, gdy nie zapewnia ona już oczekiwanych efektów golenia bądź przycinania. Zawsze wymieniaj siateczkę na oryginalną siateczkę Philips.

    Dokładny okres eksploatacji siateczki może się zmieniać w zależności od sposobu użytkowania golarki. Podobnie jak w przypadku zwykłych golarek, siateczka po jakimś czasie staje się tępa, co może prowadzić do gorszej wydajności podczas golenia oraz do ciągnięcia włosów w trakcie golenia i przycinania. Wymiana siateczki może być konieczna wcześniej lub później, w zależności od stopnia zadowolenia z jej działania.
     

    Warto wiedzieć

    • W przypadku uszkodzenia siateczki golącej należy ją natychmiast wymienić.
    • Gęstość i grubość włosów wpływają na trwałość siateczki golącej.
    • Regularne czyszczenie i konserwacja siateczki mogą pomóc w przedłużeniu jej okresu eksploatacji i zapewnieniu optymalnej skuteczności golenia. Golarkę damską Philips należy czyścić po każdym użyciu, aby usuwać z niej włoski i zanieczyszczenia. 
    • Aby chronić siateczkę przed przypadkowym uszkodzeniem, przechowuj golarkę damską z założoną nasadką grzebieniową lub ochronną.

