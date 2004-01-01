W celu zachowania optymalnego cięcia i poślizgu zaleca się wymianę siateczki co 12 miesięcy* lub w momencie, gdy nie zapewnia ona już oczekiwanych efektów golenia bądź przycinania. Zawsze wymieniaj siateczkę na oryginalną siateczkę Philips.
Dokładny okres eksploatacji siateczki może się zmieniać w zależności od sposobu użytkowania golarki. Podobnie jak w przypadku zwykłych golarek, siateczka po jakimś czasie staje się tępa, co może prowadzić do gorszej wydajności podczas golenia oraz do ciągnięcia włosów w trakcie golenia i przycinania. Wymiana siateczki może być konieczna wcześniej lub później, w zależności od stopnia zadowolenia z jej działania.
Warto wiedzieć
W przypadku uszkodzenia siateczki golącej należy ją natychmiast wymienić.
Gęstość i grubość włosów wpływają na trwałość siateczki golącej.
Regularne czyszczenie i konserwacja siateczki mogą pomóc w przedłużeniu jej okresu eksploatacji i zapewnieniu optymalnej skuteczności golenia. Golarkę damską Philips należy czyścić po każdym użyciu, aby usuwać z niej włoski i zanieczyszczenia.
Aby chronić siateczkę przed przypadkowym uszkodzeniem, przechowuj golarkę damską z założoną nasadką grzebieniową lub ochronną.
