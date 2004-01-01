Uwaga: jeśli model firmy Philips jest wyposażony w ładowarkę zamiast przewodu USB do ładowania, powyższe informacje nie mają zastosowania. Po prostu upewnij się, że używasz oryginalnej ładowarki lub jej oryginalnej części zamiennej Philips
#2 Upewnij się, że przewód jest prawidłowo podłączony
Mocno wciśnij małą wtyczkę w dolną część golarki damskiej, upewniając się, że jest ona prawidłowo podłączona i sztywno osadzona. W podobny sposób upewnij się, że wtyczka USB jest prawidłowo włożona do źródła zasilania.
#3 Wypróbuj inne gniazdko elektryczne
Możliwe, że gniazdko elektryczne lub inne źródło zasilania jest uszkodzone. Spróbuj naładować golarkę damską Philips przy użyciu innego źródła zasilania.
#4 Rozważ inne problemy z konserwacją
Jeśli golarka damska Philips nie włącza się, może to sprawiać wrażenie, że nie jest naładowana. Jednak nie zawsze tak jest. Zablokowana lub uszkodzona głowica goląca może uniemożliwić włączenie się urządzenia.
Dlatego firma Philips zaleca wyjęcie głowicy golącej i włączenie golarki damskiej. Jeśli urządzenie włączy się po zdjęciu głowicy golącej, oznacza to, że należy ją dokładnie wyczyścić lub wymienić.
Potrzebujesz dalszej pomocy?
Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal występują problemy z urządzeniem, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.
