Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    Pomoc Philips

    Golarka damska Philips się nie ładuje

    Opublikowano dnia 04 września 2025 r.

    W przypadku problemów z ładowaniem golarki damskiej Philips zalecamy:

    1. Upewnij się, że używasz odpowiedniego zasilacza USB z oryginalnym przewodem do ładowania.
    2. Upewnij się, że przewód do ładowania jest prawidłowo podłączony.
    3. Wypróbuj inne gniazdko elektryczne.
    4. Upewnij się, że golarka damska była odpowiednio konserwowana.

    Dodatkowe wskazówki znajdziesz poniżej. 


     

    #1 Użyj odpowiedniego źródła zasilania USB

    Golarkę damską Philips można ładować wyłącznie za pomocą oryginalnego przewodu do ładowania lub jej oryginalnej części zamiennej Philips.

    Firma Philips szacuje czas ładowania przy założeniu użycia zasilacza USB 5 V 1 A. Czas ładowania może się znacznie różnić w przypadku użycia innego źródła zasilania.

    Wskazówka: Potrzebujesz zasilacza do ładowania golarki damskiej Philips? Kliknij tutaj i wyszukaj „HQ87” lub skontaktuj się z nami.

    Uwaga: jeśli model firmy Philips jest wyposażony w ładowarkę zamiast przewodu USB do ładowania, powyższe informacje nie mają zastosowania. Po prostu upewnij się, że używasz oryginalnej ładowarki lub jej oryginalnej części zamiennej Philips

    #2 Upewnij się, że przewód jest prawidłowo podłączony

    Mocno wciśnij małą wtyczkę w dolną część golarki damskiej, upewniając się, że jest ona prawidłowo podłączona i sztywno osadzona. W podobny sposób upewnij się, że wtyczka USB jest prawidłowo włożona do źródła zasilania.

    #3 Wypróbuj inne gniazdko elektryczne

    Możliwe, że gniazdko elektryczne lub inne źródło zasilania jest uszkodzone. Spróbuj naładować golarkę damską Philips przy użyciu innego źródła zasilania. 

    #4 Rozważ inne problemy z konserwacją

    Jeśli golarka damska Philips nie włącza się, może to sprawiać wrażenie, że nie jest naładowana. Jednak nie zawsze tak jest. Zablokowana lub uszkodzona głowica goląca może uniemożliwić włączenie się urządzenia.

    Dlatego firma Philips zaleca wyjęcie głowicy golącej i włączenie golarki damskiej. Jeśli urządzenie włączy się po zdjęciu głowicy golącej, oznacza to, że należy ją dokładnie wyczyścić lub wymienić. 

    Potrzebujesz dalszej pomocy?

    Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal występują problemy z urządzeniem, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.

    Często zadawane pytania

    Inne przydatne łącza

    Potrzebujesz pomocy w sprawie swojego produktu?

    Kontakt z firmą Philips

    Z chęcią Ci pomożemy.

    Kontakt z firmą Philips

    Z chęcią Ci pomożemy.

    Szukasz czegoś innego?

    Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

    Strona główna pomocy technicznej

    Zapisz się na newsletter

    Zamów subskrypcję biuletynu

    Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%*

    Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży

    Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

    *
    Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!
    Co to oznacza?

    1. Włącz
      Mój Philips

    Przedłużona gwarancja na wybrane urządzenia

    Filtry i inne akcesoria do wybranych urządzeń za 1 zł

    Zaproszenia do testowania nowości

    Ekskluzywne wyprzedaże

    Zarejestruj się

    Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

    Rozumiem

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.