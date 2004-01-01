Golarkę damską Philips można ładować wyłącznie za pomocą oryginalnego przewodu do ładowania lub jej oryginalnej części zamiennej Philips.

Firma Philips szacuje czas ładowania przy założeniu użycia zasilacza USB 5 V 1 A. Czas ładowania może się znacznie różnić w przypadku użycia innego źródła zasilania.

Wskazówka: Potrzebujesz zasilacza do ładowania golarki damskiej Philips? Kliknij tutaj i wyszukaj „HQ87” lub skontaktuj się z nami.

Uwaga: jeśli model firmy Philips jest wyposażony w ładowarkę zamiast przewodu USB do ładowania, powyższe informacje nie mają zastosowania. Po prostu upewnij się, że używasz oryginalnej ładowarki lub jej oryginalnej części zamiennej Philips