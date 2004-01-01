Wyszukiwane terminy

    Opublikowano dnia 27 czerwca 2025 r.

    Aby starannie, skutecznie i skutecznie przyciąć brodę za pomocą trymera do brody lub golarki Philips, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. 

    Krok 1: Całościowe przycinanie brody

    Umyj i osusz brodę i twarz. Jeśli do trymera do brody lub trymera Multigroom dołączono kilka nakładanych nasadek do brody, można z nich skorzystać, aby uzyskać żądaną długość włosów. Liczby na nasadkach określają długość włosów po przycięciu. Wystarczy nałożyć odpowiednią nasadkę na urządzenie​i rozpocząć przycinanie. Jeśli urządzenie jest wyposażone w regulowaną nasadkę do przycinania, najpierw ustaw odpowiednie ustawienie.

    Jeśli produkt jest wyposażony w nakładaną nasadkę ochronną, może to pomóc chronić skórę podczas przycinania. Nasadka ochronna zapewnia wygodne i dokładne golenie i pełną ochronę skóry. Nasadka odciąga skórę od ostrzy, zapewniając dokładne i gładkie przycinanie.

    Jednak podczas pierwszego przycinania możesz zacząć od użycia nasadki z ustawieniem maksymalnej długości przycinania lub najwyższym ustawieniem długości, aby najpierw zapoznać się z produktem.

    Aby zgolić włosy, należy wykonywać ruchy „pod włos”. Powtarzaj, używając krótszych ustawień przycinania, aż długość włosów będzie zadowalająca.
     

    Krok 2: Wyznacz krawędź na szyi

    Aby idealnie ogolić okolice szyi, umieść palec poziomo nad jabłkiem Adama i przytnij pionowy pasek poniżej tej linii. Wykonuj ruchy na zewnątrz pod linią żuchwy w jedną stronę, następnie wróć do pozycji środkowej i wykonaj to samo dla drugiej strony. Możesz pominąć ten krok tylko, jeśli wolisz zachować kilkudniowy zarost. Jeśli przycinasz pełną brodę, linia szyi ma znaczenie. 
     

    Krok 3: Przejdź do golenia

    Zgól przycięte włosy znajdujące się pod nową linią szyi. Włosy te możesz usunąć za pomocą golarki elektrycznej Philips, trymera bez nasadki do przycinania lub ostrza ręcznego. Jeśli produkt jest wyposażony w nakładaną nasadkę ochronną, może to pomóc chronić skórę podczas przycinania. Podczas korzystania z trymera lub nasadki ochronnej umieść płaską stronę elementu tnącego na skórze i wykonuj ruchy w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, aby przyciąć włosy blisko skóry.

    Krok 4: Wyznacz krawędź na policzku

    Jeśli jesteś zadowolony z brody na naturalnej linii policzkowej, zostaw ją tak, jak jest. Aby uzyskać bardziej wyrazisty, agresywny wygląd, wykonuj proste lub lekko zaokrąglone pociągnięcia w dół bokobrodów. Linię policzkową możesz kształtować za pomocą elementu tnącego ustawionego prostopadle do skóry, przesuwając go w górę lub w dół i delikatnie dociskając. Im linia policzka jest niżej, tym dłuższa będzie wydawać się twarz.
     

    Krok 5: Nadaj kształt wąsom

    Wąsy można przycinać na tę samą długość co brodę lub zostawić je nieco dłuższe, aby bardziej się wyróżniały. Aby uzyskać ładną, czystą linię ust, zamknij usta i uśmiechnij się. Utrzymuj wąsy w czystości i przycinaj dolną część (bez nasadki do przycinania), aby uzyskać 1 mm czystą linię nad ustami (opcjonalnie).
     

