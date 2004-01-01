Aby starannie, skutecznie i skutecznie przyciąć brodę za pomocą trymera do brody lub golarki Philips, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Jak przycinać brodę za pomocą urządzenia Philips?
Krok 1: Całościowe przycinanie brody
Jeśli produkt jest wyposażony w nakładaną nasadkę ochronną, może to pomóc chronić skórę podczas przycinania. Nasadka ochronna zapewnia wygodne i dokładne golenie i pełną ochronę skóry. Nasadka odciąga skórę od ostrzy, zapewniając dokładne i gładkie przycinanie.
Jednak podczas pierwszego przycinania możesz zacząć od użycia nasadki z ustawieniem maksymalnej długości przycinania lub najwyższym ustawieniem długości, aby najpierw zapoznać się z produktem.
Aby zgolić włosy, należy wykonywać ruchy „pod włos”. Powtarzaj, używając krótszych ustawień przycinania, aż długość włosów będzie zadowalająca.
Krok 2: Wyznacz krawędź na szyi
Aby idealnie ogolić okolice szyi, umieść palec poziomo nad jabłkiem Adama i przytnij pionowy pasek poniżej tej linii. Wykonuj ruchy na zewnątrz pod linią żuchwy w jedną stronę, następnie wróć do pozycji środkowej i wykonaj to samo dla drugiej strony. Możesz pominąć ten krok tylko, jeśli wolisz zachować kilkudniowy zarost. Jeśli przycinasz pełną brodę, linia szyi ma znaczenie.
Krok 3: Przejdź do golenia
Krok 4: Wyznacz krawędź na policzku
Jeśli jesteś zadowolony z brody na naturalnej linii policzkowej, zostaw ją tak, jak jest. Aby uzyskać bardziej wyrazisty, agresywny wygląd, wykonuj proste lub lekko zaokrąglone pociągnięcia w dół bokobrodów. Linię policzkową możesz kształtować za pomocą elementu tnącego ustawionego prostopadle do skóry, przesuwając go w górę lub w dół i delikatnie dociskając. Im linia policzka jest niżej, tym dłuższa będzie wydawać się twarz.