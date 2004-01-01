Umyj i osusz brodę i twarz. Jeśli do trymera do brody lub trymera Multigroom dołączono kilka nakładanych nasadek do brody, można z nich skorzystać, aby uzyskać żądaną długość włosów. Liczby na nasadkach określają długość włosów po przycięciu. Wystarczy nałożyć odpowiednią nasadkę na urządzenie​i rozpocząć przycinanie. Jeśli urządzenie jest wyposażone w regulowaną nasadkę do przycinania, najpierw ustaw odpowiednie ustawienie.

Jednak podczas pierwszego przycinania możesz zacząć od użycia nasadki z ustawieniem maksymalnej długości przycinania lub najwyższym ustawieniem długości, aby najpierw zapoznać się z produktem.