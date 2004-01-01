Podczas procesu produkcyjnego firma Philips dodaje kroplę białego smaru do obracającego się metalowego sworznia pod elementem tnącym wielu maszynek do strzyżenia włosów, golarek wielofunkcyjnych i trymerów do brody.

Smar ten powinien się tam znajdować i ma za zadanie utrzymywać smarowanie sworznia przez cały okres użytkowania produktu.



Uwaga: