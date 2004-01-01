Dlaczego wewnątrz golarki / trymera / maszynki do strzyżenia Philips znajduje się biały smar?
Opublikowano dnia 18 lipca 2024 r.
Podczas procesu produkcyjnego firma Philips dodaje kroplę białego smaru do obracającego się metalowego sworznia pod elementem tnącym wielu maszynek do strzyżenia włosów, golarek wielofunkcyjnych i trymerów do brody.
Smar ten powinien się tam znajdować i ma za zadanie utrzymywać smarowanie sworznia przez cały okres użytkowania produktu.
Uwaga:
Aby zapewnić optymalną wydajność produktu, nie należy usuwać tego smaru.
Nie ma potrzeby dodatkowego smarowania sworznia.
Smar jest odporny na rutynowe czyszczenie produktu.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.