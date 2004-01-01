Wyszukiwane terminy

    Dlaczego wewnątrz golarki / trymera / maszynki do strzyżenia Philips znajduje się biały smar?

    Opublikowano dnia 18 lipca 2024 r.

    Podczas procesu produkcyjnego firma Philips dodaje kroplę białego smaru do obracającego się metalowego sworznia pod elementem tnącym wielu maszynek do strzyżenia włosów, golarek wielofunkcyjnych i trymerów do brody.

    Smar ten powinien się tam znajdować i ma za zadanie utrzymywać smarowanie sworznia przez cały okres użytkowania produktu.

    Uwaga:

    • Aby zapewnić optymalną wydajność produktu, nie należy usuwać tego smaru.
    • Nie ma potrzeby dodatkowego smarowania sworznia.
    • Smar jest odporny na rutynowe czyszczenie produktu.

