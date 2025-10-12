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12258LLECOS2
Poczuj korzyść wydłużonej trwałości
Masz dość ciągłej wymiany żarówek samochodowych? Żarówki samochodowe Philips LongLife EcoVision oferują większą trwałość, dzięki czemu stanowią doskonały wybór dla kierowców szukających sposobu na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu.
Rodzaj źródła światła: H1
12 V, 55 W
Długotrwała, bardziej niezawodna
Żarówka ultraodporna
Liczba źródeł światła: 2
Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.
Zaleca się wymianę parami w celu uzyskania symetrycznej wydajności świetlnej
Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips znajdują się żarówki do wszystkich typów oświetlenia pojazdu, takich jak: światła drogowe, światła mijania, przednie światła przeciwmgielne, kierunkowskazy przednie, kierunkowskazy boczne, kierunkowskazy tylne, światła stopu, światła cofania, tylne światła przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne/postojowe, oświetlenie wnętrza.
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