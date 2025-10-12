ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie opakowania
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie opakowania

LongLife EcoVisionDłuższy okres użytkowania:

12258LLECOS2

Poczuj korzyść wydłużonej trwałości

Masz dość ciągłej wymiany żarówek samochodowych? Żarówki samochodowe Philips LongLife EcoVision oferują większą trwałość, dzięki czemu stanowią doskonały wybór dla kierowców szukających sposobu na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu.

Poznaj wszystkie korzyści

Większa trwałość, rzadsza wymiana

Poczuj korzyść wydłużonej trwałości

  • Rodzaj źródła światła: H1

  • 12 V, 55 W

  • Długotrwała, bardziej niezawodna

  • Żarówka ultraodporna

  • Liczba źródeł światła: 2

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Należy wymieniać obie żarówki jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo

Należy wymieniać obie żarówki jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo

Zaleca się wymianę parami w celu uzyskania symetrycznej wydajności świetlnej

Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań

Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań

Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips znajdują się żarówki do wszystkich typów oświetlenia pojazdu, takich jak: światła drogowe, światła mijania, przednie światła przeciwmgielne, kierunkowskazy przednie, kierunkowskazy boczne, kierunkowskazy tylne, światła stopu, światła cofania, tylne światła przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne/postojowe, oświetlenie wnętrza.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie