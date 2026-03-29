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12258PRB1
Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
Żarówki samochodowe Vision zapewniają widoczność nawet o 30% lepszą w porównaniu ze standardową żarówką, oferując doskonałą wydajność wiązki światła w bardzo konkurencyjnej cenie w stosunku do jakości oryginalnego wyposażenia, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę.
Rodzaj źródła światła: H1
12 V, 55 W
Do 30% większa widoczność
Najlepsza jakość za tę cenę
Liczba źródeł światła: 1
Nasze rozwiązania oświetleniowe generują potężną i precyzyjną wiązkę światła o maksymalnej mocy. Oferujemy wyłącznie najlepsze i najwydajniejsze rozwiązania oświetleniowe, ponieważ wiemy, że nasze oświetlenie o wysokiej jakości może pewnego dnia ocalić komuś życie na drodze.
Oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, a zarazem stanowi podstawowy i jedyny element układu bezpieczeństwa, który naprawdę pomaga zapobiegać wypadkom. Firma Philips promuje aktywne bezpieczeństwo w celu zapobiegania wypadkom przez zwiększenie ogólnej widoczności i oświetlenia drogi.
Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.
4.3
z 5
47
Opinie
Tommih
29/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Zalety
Barwa światła
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-02-28
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-02-28
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Zalety
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-01-15
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-01-15
Tomasz R.
26/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11
Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-11-26
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-11-26