ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie opakowania
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie opakowania

WhiteVision ultraBiały kolor i stylowy wygląd

12258WVUB1

Atrakcyjny wygląd

Światła Philips WhiteVision ultra z najnowszą powłoką wyróżniają się oszałamiającym białym światłem. Są to żarówki halogenowe emitujące najbielsze światło spośród produktów dopuszczonych do legalnego użytkowania na drogach z naszej oferty. To idealny wybór, jeśli oczekujesz doskonałego, stylowego wyglądu.

Poznaj wszystkie korzyści

Najnowsze, stylowe białe światła do samochodu

Atrakcyjny wygląd

  • Rodzaj źródła światła: H1

  • 12 V, 55 W

  • Do 60% lepsza widoczność¹

  • Białe i wyraziste

  • Liczba źródeł światła: 1

Białe i wyraziste światło

Oświetlenie główne Philips WhiteVision ultra całkowicie odmieni Twój samochód dzięki wyrazistemu, białemu światłu. To właściwy wybór dla osób chcących podróżować stylowo, przy odpowiednim oświetleniu!

Niezwykle stylowe, ulepszone halogenowe oświetlenie główne

Światła Philips WhiteVision ultra zostały stworzone z myślą o kierowcach posiadających auta z technologią halogenową, którzy szukają unowocześnionych, stylowych rozwiązań, przypominających oświetlenie LED. Dzięki nowej i zaawansowanej formule powłoki na szkle żarówki WhiteVision ultra są najjaśniejszymi światłami dopuszczonymi do ruchu drogowego, zapewniającymi niezwykły wygląd samochodowym reflektorom.

Niezwykłe, stylowe, białe oświetlenie główne z homologacją

Niezwykłe, stylowe, białe oświetlenie główne z homologacją

Zmodernizowane żarówki samochodowe WhiteVision ultra, zapewniające jasne, białe światło na drodze, uzyskały certyfikację ECE. Te przyciągające uwagę światła drogowe – zgodne z obowiązującymi przepisami – nie oślepiają nadjeżdżających kierowców, są bezpieczne i zapewniają doskonałą widoczność.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. ¹ W porównaniu do minimalnych wymagań prawnych dla żarówek halogenowych