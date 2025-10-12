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Poczuj korzyść wydłużonej trwałości
Masz dość ciągłej wymiany żarówek samochodowych? Żarówki samochodowe Philips LongLife EcoVision oferują większą trwałość, dzięki czemu stanowią doskonały wybór dla kierowców szukających sposobu na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu.
Rodzaj źródła światła: H3
12 V, 55 W
Długotrwała, bardziej niezawodna
Żarówka ultraodporna
Liczba źródeł światła: 1
Zaleca się wymianę parami w celu uzyskania symetrycznej wydajności świetlnej
Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips znajdują się żarówki do wszystkich typów oświetlenia pojazdu, takich jak: światła drogowe, światła mijania, przednie światła przeciwmgielne, kierunkowskazy przednie, kierunkowskazy boczne, kierunkowskazy tylne, światła stopu, światła cofania, tylne światła przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne/postojowe, oświetlenie wnętrza.
Produkty i usługi motoryzacyjne firmy Philips uważane są za najlepsze w swojej klasie na rynku producentów oryginalnego wyposażenia oraz rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. To po prostu jakość, której możesz zaufać.
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