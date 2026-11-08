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Atrakcyjny wygląd
Światła Philips WhiteVision ultra H4 z najnowszą powłoką wyróżniają się oszałamiającą temperaturą barwową do 4200 K. Są to żarówki halogenowe emitujące najbielsze światło spośród produktów dopuszczonych do legalnego użytkowania na drogach z naszej oferty. To idealny wybór, jeśli oczekujesz doskonałego, stylowego wyglądu.
Rodzaj źródła światła: H4
12 V, 55/60 W
Do 60% większa widoczność
Do 4200 K
Liczba źródeł światła: 1
Oświetlenie główne Philips WhiteVision ultra o barwie 4200 kelwinów¹, dzięki wyrazistemu, białemu światłu całkowicie odmieni Twój samochód. To właściwy wybór dla osób chcących podróżować stylowo, przy odpowiednim oświetleniu!
Światła Philips WhiteVision ultra zostały stworzone z myślą o kierowcach posiadających auta z technologią halogenową, którzy szukają unowocześnionych, stylowych rozwiązań, przypominających oświetlenie LED. Dzięki nowej i zaawansowanej formule powłoki na szkle żarówki WhiteVision ultra są najjaśniejszymi światłami dopuszczonymi do ruchu drogowego, zapewniającymi niezwykły wygląd samochodowym reflektorom.
Zmodernizowane żarówki samochodowe WhiteVision ultra, zapewniające jasne, białe światło na drodze, uzyskały certyfikację ECE. Te przyciągające uwagę światła drogowe – zgodne z obowiązującymi przepisami – nie oślepiają nadjeżdżających kierowców, są bezpieczne i zapewniają doskonałą widoczność.
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