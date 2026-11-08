Atrakcyjny wygląd

Światła Philips WhiteVision ultra H4 z najnowszą powłoką wyróżniają się oszałamiającą temperaturą barwową do 4200 K. Są to żarówki halogenowe emitujące najbielsze światło spośród produktów dopuszczonych do legalnego użytkowania na drogach z naszej oferty. To idealny wybór, jeśli oczekujesz doskonałego, stylowego wyglądu.