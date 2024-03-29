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WhiteVision ultraBiały kolor i stylowy wygląd

12342WVUSM

3.7

| (3) Opinie

Atrakcyjny wygląd

Światła Philips WhiteVision ultra H4 z najnowszą powłoką wyróżniają się oszałamiającą temperaturą barwową do 4200 K. Są to żarówki halogenowe emitujące najbielsze światło spośród produktów dopuszczonych do legalnego użytkowania na drogach z naszej oferty. To idealny wybór, jeśli oczekujesz doskonałego, stylowego wyglądu.

Poznaj wszystkie korzyści

Najnowsze, stylowe białe światła do samochodu

Atrakcyjny wygląd

  • Rodzaj źródła światła: H4

  • W zestawie światła pozycyjne W5W, 12 V, 55/60 W

  • Do 60% większa widoczność

  • Do 4200 K

  • Liczba żarówek: 2+2

Białe wyraziste światło (do 4200 kelwinów)¹

Białe wyraziste światło (do 4200 kelwinów)¹

Oświetlenie główne Philips WhiteVision ultra o barwie 4200 kelwinów¹, dzięki wyrazistemu, białemu światłu całkowicie odmieni Twój samochód. To właściwy wybór dla osób chcących podróżować stylowo, przy odpowiednim oświetleniu!

Niezwykle stylowe, ulepszone halogenowe oświetlenie główne

Niezwykle stylowe, ulepszone halogenowe oświetlenie główne

Światła Philips WhiteVision ultra zostały stworzone z myślą o kierowcach posiadających auta z technologią halogenową, którzy szukają unowocześnionych, stylowych rozwiązań, przypominających oświetlenie LED. Dzięki nowej i zaawansowanej formule powłoki na szkle żarówki WhiteVision ultra są najjaśniejszymi światłami dopuszczonymi do ruchu drogowego, zapewniającymi niezwykły wygląd samochodowym reflektorom.

Niezwykłe, stylowe, białe oświetlenie główne z homologacją

Niezwykłe, stylowe, białe oświetlenie główne z homologacją

Zmodernizowane żarówki samochodowe WhiteVision ultra, zapewniające jasne, białe światło na drodze, uzyskały certyfikację ECE. Te przyciągające uwagę światła drogowe – zgodne z obowiązującymi przepisami – nie oślepiają nadjeżdżających kierowców, są bezpieczne i zapewniają doskonałą widoczność.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.7

z 5

3

Opinie

4
3
2

29/03/2024

Україна

Україна

Zweryfikowany kupujący

Лампы и габариты норм

Хороший свет , качество , ближний свет + габаритные лампочки в комплекте

Zalety

Хороший свет , светлый больше чем желтый

Wady

Ресурс

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Data użycia 2024-02-29

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Data użycia 2024-02-29

01/09/2021

Україна

Україна

Відмінні лампидля рефлекторної фари

Як на мене найкращі галагенки на ринку для рефлекторної фари

Zalety

якість термін служби

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Data użycia 2020-09-01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Data użycia 2020-09-01

01/04/2019

Україна

Україна

відсітній контроль якості перед дрібними релізаторами

Замовляв ці лампи з цоколем Н4 у двох різних постачальників. Чому у двох спитаєте? Тому що перші мені прийшли з браком. Другі також з браком, але, нащастя, продавець пішов мені на зустіч і вислухавши мої зауваження і коментарі щодо моєї першої спроби покупки, відкрив упаковку з лампами перед віправленням у себе в офісі. З першим продавцем також особливих проблем не виникло - кошти за лампи він мені повернув, однак я втратив на пересилці. Але то вже інша історія... На фото лампа де чорний нагар вже витер спиртом на місцях пайки контаків, однак пошкоджений цоколь(білі плями) та і якість пайки лишає питання... До речі, лампи зроблені в Польщі. Якщо у вас інший виробник, то можливо, все з ними добре... перевіряйте однозначно! Будьте уважні! Розкривайте упаковку відразу і діставайте лампи!

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie