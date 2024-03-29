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12342WVUSM
Atrakcyjny wygląd
Światła Philips WhiteVision ultra H4 z najnowszą powłoką wyróżniają się oszałamiającą temperaturą barwową do 4200 K. Są to żarówki halogenowe emitujące najbielsze światło spośród produktów dopuszczonych do legalnego użytkowania na drogach z naszej oferty. To idealny wybór, jeśli oczekujesz doskonałego, stylowego wyglądu.
Rodzaj źródła światła: H4
W zestawie światła pozycyjne W5W, 12 V, 55/60 W
Do 60% większa widoczność
Do 4200 K
Liczba żarówek: 2+2
Oświetlenie główne Philips WhiteVision ultra o barwie 4200 kelwinów¹, dzięki wyrazistemu, białemu światłu całkowicie odmieni Twój samochód. To właściwy wybór dla osób chcących podróżować stylowo, przy odpowiednim oświetleniu!
Światła Philips WhiteVision ultra zostały stworzone z myślą o kierowcach posiadających auta z technologią halogenową, którzy szukają unowocześnionych, stylowych rozwiązań, przypominających oświetlenie LED. Dzięki nowej i zaawansowanej formule powłoki na szkle żarówki WhiteVision ultra są najjaśniejszymi światłami dopuszczonymi do ruchu drogowego, zapewniającymi niezwykły wygląd samochodowym reflektorom.
Zmodernizowane żarówki samochodowe WhiteVision ultra, zapewniające jasne, białe światło na drodze, uzyskały certyfikację ECE. Te przyciągające uwagę światła drogowe – zgodne z obowiązującymi przepisami – nie oślepiają nadjeżdżających kierowców, są bezpieczne i zapewniają doskonałą widoczność.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
3.7
z 5
3
Opinie
Olef
29/03/2024
Україна
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Лампы и габариты норм
Хороший свет , качество , ближний свет + габаритные лампочки в комплекте
Zalety
Хороший свет , светлый больше чем желтый
Wady
Ресурс
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Data użycia 2024-02-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Data użycia 2024-02-29
Dr.Gonzo
01/09/2021
Україна
Відмінні лампидля рефлекторної фари
Як на мене найкращі галагенки на ринку для рефлекторної фари
Zalety
якість термін служби
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Data użycia 2020-09-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Data użycia 2020-09-01
Дмитрик
01/04/2019
Україна
відсітній контроль якості перед дрібними релізаторами
Замовляв ці лампи з цоколем Н4 у двох різних постачальників. Чому у двох спитаєте? Тому що перші мені прийшли з браком. Другі також з браком, але, нащастя, продавець пішов мені на зустіч і вислухавши мої зауваження і коментарі щодо моєї першої спроби покупки, відкрив упаковку з лампами перед віправленням у себе в офісі. З першим продавцем також особливих проблем не виникло - кошти за лампи він мені повернув, однак я втратив на пересилці. Але то вже інша історія... На фото лампа де чорний нагар вже витер спиртом на місцях пайки контаків, однак пошкоджений цоколь(білі плями) та і якість пайки лишає питання... До речі, лампи зроблені в Польщі. Якщо у вас інший виробник, то можливо, все з ними добре... перевіряйте однозначно! Будьте уважні! Розкривайте упаковку відразу і діставайте лампи!
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд