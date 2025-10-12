Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
12860LLECOCP
Poczuj korzyść wydłużonej trwałości
Masz dość ciągłej wymiany żarówek samochodowych? Żarówki samochodowe Philips LongLife EcoVision oferują większą trwałość, dzięki czemu stanowią doskonały wybór dla kierowców szukających sposobu na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu.
Rodzaj źródła światła: C10W Festoon
12 V, 10 W
Długotrwała, bardziej niezawodna
Żarówka ultraodporna
Liczba żarówek: 10
Produkty i usługi motoryzacyjne firmy Philips uważane są za najlepsze w swojej klasie na rynku producentów oryginalnego wyposażenia oraz rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. To po prostu jakość, której możesz zaufać.
Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.
Zaleca się wymianę parami w celu uzyskania symetrycznej wydajności świetlnej
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
Opinie