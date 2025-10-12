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162B9T/00
Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
Wytrzymały, odporny na wodę i pył monitor z ekranem dotykowym, wygodny w użytkowaniu niezależnie od miejsca, wyposażony w przegubową podstawę umożliwiającą ustawienie pod dowolnym kątem. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze pozwalającej na wiele zastosowań znacznie zwiększa wydajność pracy.
B-line
16 (przekątna 39,6 cm/15,6")
1366 x 768 HD
W mniej przyjaznych warunkach potrzebny jest monitor, który jest w stanie wytrzymać niewielkie zachlapania wodą i zabrudzenia kurzem, mogące występować podczas codziennego użytkowania. Klasy ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych (IP) zostały opisane w międzynarodowej normie IEC/EN 60529 i służą do określania szczelności obudów elektrycznych przed dostawaniem się ciał obcych i wilgoci. Ten monitor firmy Philips spełnia międzynarodowe normy IP dotyczące odporności na wodę i kurz. Jest odporny na zachlapania i pył, które pojawiają się na co dzień.
Opinie
Czas reakcji równy SmartResponse
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Materiał rękawiczki i grubość: nitryl (0,15 mm), bawełna (0,31 mm), chlorowany polietylen (0,03 mm), polichlorek winylu (0,12 mm)
Więcej informacji na temat obsługi funkcji dotykowych w systemach operacyjnych można znaleźć w części „SmoothTouch” w instrukcji obsługi.
Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2
Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.