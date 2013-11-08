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Produkcja zakończona
196V3LAB/00
Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
Ten atrakcyjny, smukły monitor daje mnóstwo radości użytkownikowi. Jego najważniejsze funkcje, takie jak SmartContrast, zapewniają bogaty, jasny obraz, a głośniki stereofoniczne gwarantują lepsze wrażenia multimedialne. Wszystko to sprawia, że ten monitor to świetny wybór.
V-line
47 cm (18,5")
Potrzebujesz płaskiego wyświetlacza LCD o największym kontraście i najżywszych obrazach? Połączenie zaawansowanej obróbki sygnału wideo i wyjątkowej technologii przyciemnianego podświetlenia zapewnia niezwykle żywy obraz. Kontrast SmartContrast pozwala uzyskać większy kontrast dzięki doskonałemu poziomowi czerni oraz wiernie odwzorowanym cieniom i ciemnym kolorom, zapewniając jasny, naturalny obraz.
4.7
z 5
7
Opinie
100%
poleca ten produkt
Bruno
08/11/2013
Polska
Najlepszy jaki mogłem wybrać w tej kwocie.
Doskonały obraz, wiele funkcji, złącze cyfrowe, ładny design, bardzo dobra cena.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V3LAB LED monitor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V3LAB LED monitor
Pepa
08/09/2013
Česká republika
Dobrý přístroj za rozumnou cenu
Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba
Przegląd ten został wykonany dla 196V3LAB LED monitor
Przegląd ten został wykonany dla 196V3LAB LED monitor
OLDAII
03/09/2013
Česká republika
MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.
JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 196V3LAB LED monitor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 196V3LAB LED monitor