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240B7QPJEB/01
Wyrazisty obraz, wydajne działanie
Monitor firmy Philips z czujnikiem PowerSensor został wykonany w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego. Jego obudowa nie zawiera PCW ani związków BFR, dzięki czemu idealnie sprawdza się pod względem ekologicznej wydajności.
B-line
24 (przekątna 61,1 cm/24,1")
1920 x 1200 (WUXGA)
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Nowe monitory firmy Philips mają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelków, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.
SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Rysio
05/04/2018
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
hafan
30/04/2020
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Pěkný monitor za slušnou cenu
Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).
Zalety
Uvedeny ve vlastní recenzi
Wady
Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Data użycia 2019-12-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Data użycia 2019-12-30
bluecoder
14/06/2018
România
Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit
E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2
Czas reakcji równy SmartResponse