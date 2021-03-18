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  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch

MonitorMonitor LCD z technologią SmoothTouch

242B9T/00

4.7

| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt

Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch

Wytrzymały, odporny na wodę i pył monitor z ekranem dotykowym, wygodny w użytkowaniu niezależnie od miejsca, wyposażony w przegubową podstawę umożliwiającą ustawienie pod dowolnym kątem. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze pozwalającej na wiele zastosowań znacznie zwiększa wydajność pracy.

Poznaj wszystkie korzyści

Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch

  • B-line

  • 24 (przekątna 60,5 cm/23,8")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

HDMI zapewnia uniwersalną cyfrową łączność

Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przesyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w tym dekoderów, odtwarzaczy DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).

Bardzo szybki przesył danych przy użyciu standardu USB 3.1

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

18/03/2021

Polska

Polska

Monitor jest super

Monitor spełnia wszystkie funkcje zgodnie ze specyfikacją. W wyposażeniu są wszystkie potrzebne kable. Chociaż jest to mój drugi egzemplarz, bo w pierwszym wystąpiły martwe piksele, ale w sklepie bez problemów wymieniono na nowy egzemplarz, który działa bez zarzutu.

Zalety

Dobry obraz, stosunkowo niska cena

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

Date of Use 2020-03-18

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

Date of Use 2020-03-18

23/10/2024

Česká republika

Česká republika

Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd

Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.

Zalety

Má vše a ještě něco navíc

Wady

V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

Date of Use 2023-10-23

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

Date of Use 2023-10-23

28/05/2023

Magyarország

Magyarország

Zweryfikowany kupujący

Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra

Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.

Zalety

Képminőség, külső megjelenés

Wady

Nem tapasztaltam ilyet.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

Date of Use 2022-04-28

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

Date of Use 2022-04-28

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Materiał rękawiczki i grubość: nitryl (0,15 mm), bawełna (0,31 mm), chlorowany polietylen (0,03 mm), polichlorek winylu (0,12 mm)

  3. Czas reakcji równy SmartResponse

  4. Więcej informacji na temat obsługi funkcji dotykowych w systemach operacyjnych można znaleźć w części „SmoothTouch” w instrukcji obsługi.

  5. Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2

  6. Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.

  7. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.